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На сколько подорожает бензин в ближайшее время: прогноз эксперта

Пока люди в Украине праздновали Пасху, цены на автозаправках продолжали стремительно расти. Литр бензина и дизтоплива подорожал более чем на гривню за месяц. В пятницу, 3 мая, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 30,31 грн, дизельного топлива — 29,88 грн, сжиженного газа — 13,49 грн. И это при том, что цена нефти на мировом рынке снижается.

Стоимость барреля нефти марки Brent 3 мая составила около 70 долларов. Стоит напомнить, что неделей ранее, 25 апреля, цена нефти Brent превысила отметку 75 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Нынешнее снижение нефтяных котировок эксперты объясняют рекордным ростом добычи черного золота в США — 12,3 млн баррелей в сутки. За счет этого коммерческие запасы нефти в США выросли до самого высокого уровня с сентября 2017 года, — 470,6 млн баррелей.

Однако, по мнению западных аналитиков, в условиях конфликта между Соединенными Штатами, Ираном и Венесуэлой не приходится ожидать резкого падения мировых цен на нефть.

В то же время, по словам экспертов, на украинский топливный рынок оказывают влияние не столько нефтяные котировки, сколько проблемы с поставками в Украину нефтепродуктов из Беларуси и России.

Стоит напомнить, что ранее белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспорт горючего в связи с ухудшением качества нефти, поступающей из Российской Федерации. Как сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, 19 апреля было зафиксировано резкое ухудшение качества экспортной нефти марки Urals, поступающей по нефтепроводу в Беларусь из России. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз. Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.

А ведь именно их этой страны мы получаем самые большие объемы горючего. В частности, в 2018 году доля белорусского дизтоплива в балансе украинского рынка составила 33%. А импорт бензина из Беларуси в Украину в прошлом году составил 44% объема украинского рынка.

Стоит отметить, что наибольший урон нанесен Беларуси. Убытки от повреждения оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, по предварительным подсчетам, составили 100 млн долларов. С 1 мая Чехия начала использовать нефтяные резервы из-за прекращения поставок, связанных с загрязнением российской нефти. По той же причине 2 мая министерство энергетики Польши приняло решение открыть стратегические запасы нефти. В резервах страны находится около 800 тыс. тонн сырья, которое хранится на случай чрезвычайных ситуаций. Украина подобными резервами не обладает, хотя разговоры о необходимости создать стратегические запасы нефти и нефтепродуктов ведутся в украинским правительстве уже лет десять.

Сейчас ситуация с поставками горючего в нашу страну постепенно нормализуется. Небольшие партии топлива вновь начали поступать из Беларуси в Украину.

«Принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в Украину, 8 тыс. тонн дизельного топлива в Польшу и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также на украинский рынок», — сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Ситуацию с поставками нефтепродуктов в Украину и ценами на них «ФАКТАМ» прокомментировал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Сейчас поставки горючего из Беларуси в Украину постепенно восстанавливаются. Недавно в Минске и Будапеште прошли переговоры между компаниями, задействованными в поставках и транзите российской нефти. Было принято решение, что качественная нефть начнет поступать на белорусские НПЗ в первых числах мая. Это позволит постепенно нормализовать ситуацию. Однако процесс извлечения из нефтепровода «Дружба» загрязненной нефти будет долгим. Решено выкачивать ее обратно в Россию.

Также не стоит забывать, что на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти произошла поломка оборудования. На его восстановление потребуется время и деньги. Но на этих предприятиях есть резервные установки для переработки нефти, которые не пострадали. Именно их и задействуют на тот период, пока отремонтируют основные установки. Да, пока предприятия будут работать не на полную мощность, но тем не менее производимого ими объема нефтепродуктов достаточно для обеспечения поставок в Украину.

Несмотря на пессимистические ожидания, дефицита топлива на отечественном рынке не наблюдается. На волне ажиотажа украинские нефтетрейдеры закупили приличные объемы нефтепродуктов, поставляемых по морю танкерами. Так что никаких неприятных сюрпризов не ожидается.

Учитывая на нынешнюю ситуацию, мы видим, что вопрос диверсификации поставок нефтепродуктов в Украину стоит очень остро. Это должно послужить нам уроком. Украине необходимо перестраивать свой рынок, делая его независимым от России и Беларуси. Государство в лице правительства может сделать шаги, которые облегчат работу украинских НПЗ и удешевят поставки нефти через морские порты. В первую очередь это вопрос тарифов на перевалку нефти в портах. Ведь это ненормально, когда 70% горючего поступает из Беларуси и России. Эта доля должна быть гораздо меньше — максимум 30%. И когда россияне и белорусы увидят, что мы можем обходиться без их продукта, они станут более ответственно относится к своим обязательствам и качеству продукции.

— Каков ваш прогноз по ценам на горючее?

— На фоне снижения мировых цен на нефть и угасания ажиотажа вокруг проблем с поставками российской нефти в Беларусь наблюдается снижение оптовых цен на нефтепродукты в Украине. Однако розничные цены пока продолжают расти.

Розничная цена бензина в ближайшее время может увеличиться еще на гривню. Примерно такой же потенциал роста имеет и сжиженный газ. А вот стоимость дизельного топлива, скорее всего, зафиксируется на нынешнем уровне, — подытожил Сергей Куюн.

Ранее аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко в комментарии «ФАКТАМ» отметил, что в ближайшее время цены на сжиженный газ стабилизируются возле отметки 14 гривен за литр.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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