В "ПриватБанке" предупредили об опасной схеме: "Мошенники крадут данные ваших карт"

Деньги

В «ПриватБанке» призвали не участвовать ни в каких конкурсах, которые якобы проводятся от имени банка, так как на самом деле банк не проводит никаких конкурсов. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга.

«Такое впечатление, что эти фейки пишут китайцы с Али) Еще раз хочу напомнить, „ПриватБанк“ не проводит никаких викторин, розыгрышей и опросов с денежными призами. Ни Ка Ких. Подобную рекламу или сообщения размещают мошенники, которые крадут данные ваших карт. Не дайте мошенникам ни одного шанса», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее «ПриватБанк» предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества. Злоумышленники действуют методами фишинга и рассчитывают на жадность и невнимательность потенциальной жертвы.

Схема выглядит приблизительно так: через различные каналы коммуникации приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом. По ссылке предлагается перейти на квитанцию с фишинговым сайтом Приват24. Ничего не подозревающий пользователь вводит свои логин и пароль, и те сразу становятся известны злоумышленникам.

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