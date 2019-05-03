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Деньги

В МВФ обеспокоены судебными процессами по "ПриватБанку"

19:11 3 мая 2019 207
лагард
Инф. «ФАКТОВ»

В Международном валютном фонде обеспокоены судебными перипетиями в Украине, направленными на денационализацию «Приватбанка». Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе телефонных переговоров с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Глава МВФ встревожена судебными тяжбами и опасается, что суды поставят под удар финансовую стабильность государства.

Попутно Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине, успешную работу банковской системы. Директор-распорядитель МВФ настаивает: украинский Нацбанк должен остаться независимой структурой. Также в МВФ заверили, что готовы развивать сотрудничество с Украиной, но государству нужно будет продолжать реформы, начавшиеся в последние пять лет.

Напомним, в апреле 2018 года Окружной административный суд Киева неожиданно отменил решение о национализации «ПриватБанка», проведенной в конце 2016 года. НБУ уже пообещал оспорить этот вердикт. «ФАКТЫ» проанализировали, что грозит вкладчикам системного банка, если Нацбанк проиграет апелляцию.

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