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В МВФ обеспокоены судебными процессами по "ПриватБанку"
В Международном валютном фонде обеспокоены судебными перипетиями в Украине, направленными на денационализацию «Приватбанка». Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе телефонных переговоров с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Глава МВФ встревожена судебными тяжбами и опасается, что суды поставят под удар финансовую стабильность государства.
Попутно Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине, успешную работу банковской системы. Директор-распорядитель МВФ настаивает: украинский Нацбанк должен остаться независимой структурой. Также в МВФ заверили, что готовы развивать сотрудничество с Украиной, но государству нужно будет продолжать реформы, начавшиеся в последние пять лет.
Напомним, в апреле 2018 года Окружной административный суд Киева неожиданно отменил решение о национализации «ПриватБанка», проведенной в конце 2016 года. НБУ уже пообещал оспорить этот вердикт. «ФАКТЫ» проанализировали, что грозит вкладчикам системного банка, если Нацбанк проиграет апелляцию.
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