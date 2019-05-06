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Доллар снова падает: прогноз экспертов
Гривня после некоторого снижения вновь укрепляется. В понедельник, 6 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,48 грн, а курс евро — 29,53. Также национальная валюта дорожает и на межбанковском валютном рынке.
«Курс гривни вновь несколько укрепляется и находится на отметке 26,45 грн за доллар на фоне действий Национального банка Украины на внутреннем валютном рынке. На прошлой неделе НБУ увеличил покупку валюты до 80 млн долларов по сравнению с 45 млн и 56,5 млн в предыдущие недели», — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.
По его словам, с начала 2019 года регулятор приобрел 1,11 млрд долларов, а продал — 188,43 млн долларов.
«Также хорошим известием, повлиявшим на гривню, стали сообщения представителей Европейского союза о том, что они продолжат работать с США по вопросу энергетической безопасности в Украине. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит сохранять свою стабильность и может даже несколько подняться, стремясь к отметке 26,3 грн за доллар», — отметил эксперт.
В целом национальная валюта укрепляется уже не первый месяц. В частности, в апреле она поднялась на 2,3% по отношению к доллару и на 3,1% - к евро. Такая ситуация позволила Нацбанку выкупить излишки и пополнить золотовалютные резервы на 300 млн долларов. Эксперты предполагают, что ближайшую неделю гривня если и не вырастет, то уж точно не просядет.
«Мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю у отметки 26,5 грн, а наличный доллар в банках — около 26,4/26,6 грн», — рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Стоит напомнить, что недавно вступил в силу новый Закон «О валюте и валютных операциях». Этот документ изменил порядок обращения иностранных денег на территории Украины и дал украинцам возможность пользоваться услугами не только отечественных, но и зарубежных банков.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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