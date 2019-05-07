Цены на АЗС в Украине: наметилась интересная тенденция

Деньги

Неделя началась с падения нефтяных котировок. Заявление президента США Дональда Трампа об увеличении тарифов на импорт китайских товаров с 10 до 25 процентов обвалило финансовые рынки, и мировые цены на нефть устремились вниз. Утром 6 мая стоимость барреля июльской нефти Brent составила 68 долларов, хотя недавно достигала 75 долларов. Правда уже 7 мая стоимость барреля этой нефти вновь выросла до 71 доллара.

Тем временем в Украине цены на автозаправках стабилизируются. Во вторник, 7 мая, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 30,35 грн, дизельного топлива — 29,93 грн, сжиженного газа — 13,52 грн.

«Если в рознице цены пока еще высокие, хотя и стабилизировались, то в опте нефтепродукты существенно дешевеют. После праздников оптовая цена снизилась примерно на 3 грн за литр. В сложившихся условиях говорить о дальнейшем подорожании бензина на АЗС уже не приходится. А по дизельному топливу наметилась тенденция к снижению розничной цены», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, ситуация связана с тем, что ажиотаж вокруг возможного дефицита топлива улегся, да и мировые цены на нефть пошли вниз.

«Беларусь восстанавливает поставки горючего в нашу страну после возникших в конце апреля перебоев. Кроме того, как и ожидалось, никакого эмбарго на поставки российского топлива не будет. По последним данным, «Роснефть» уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня в прежнем объеме. На очереди «Лукойл». Для россиян это прежде всего хороший бизнес, к тому же они увидели, что при желании мы можем обойтись и без них.

Кстати, последние события вокруг импорта горючего в очередной раз показали, что вопрос диверсификации поставок нефтепродуктов в Украину стоит очень остро. Это должно послужить нам уроком. Украине необходимо перестраивать свой рынок, делая его независимым от России и Беларуси. Правительство может сделать шаги, которые облегчат работу украинских НПЗ и удешевят поставки нефти через морские порты. В первую очередь, это вопрос тарифов на перевалку нефти в портах. Ведь это ненормально, когда 70 процентов горючего поступает из Беларуси и России. Эта доля должна быть гораздо меньше — максимум 30 процентов. И когда россияне и белорусы увидят, что мы можем обходиться без их продукта, они станут более ответственно относится к своим обязательствам и качеству продукции", — отметил Сергей Куюн.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» финансовый аналитик рассказал, каких изменений в экономике ждать украинцам после смены главы государства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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