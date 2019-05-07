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Как долго доллар будет падать: мнения экспертов
Курс доллара в Украине продолжает снижаться. На 7 мая НБУ установил курс доллара на уровне 26,49 гривни, а курс евро — 29,67 гривни.
— За неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 до 26,49 гривни, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за время праздников выросли с 26,37−26,42 до 26,48−26,50 грн. Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,37−26,75 до 26,44−26,71 грн.
Предприятия-импортеры, банки и спекулянты уменьшили свою активность, а население, напротив, переводило валюту в гривню, чтобы тратить ее в праздничные дни. Однако на нынешней неделе мы ожидаем незначительного роста доллара по отношению к гривне.
По мнению специалистов, положительное влияние на курс гривни оказывают действия Национального банка Украины на внутреннем валютном рынке. На прошлой неделе НБУ увеличил покупку валюты до 80 миллионов долларов по сравнению с 45 и 56,5 миллиона долларов в предыдущие недели.
«Хорошим известием, повлиявшим на курс гривни, стали сообщения представителей Евросоюза о том, что они продолжат работать с США по вопросу энергетической безопасности в Украине. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит сохранять стабильность и может даже несколько подняться, стремясь к отметке 26,3 грн за доллар», — отметил финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» финансовый аналитик Евгений Невмержицкий рассказал, что будет с курсом гривни и нашими сбережениями при президенте Зеленском.
А пока в Украине продолжают дорожать продукты. Так, цена на лук подскочила до 40 гривен за килограмм.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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