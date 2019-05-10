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Покупка ДТЭК двух облэнерго не влияет на конкуренцию на рынке, — энергоэксперт

Приобретение компанией ДТЭК двух облэнерго (ЧАО «Киевоблэнерго» и АО «Одессаоблэнерго») абсолютно не влияет на конкуренцию на рынке электроэнергии, поскольку покупаются операторы систем распределения, а не поставщики электроэнергии. Такое мнение озвучил энергоэксперт, директор специальных проектов Научно-технического центра (НТЦ) «Психея» Геннадий Рябцев.

«Какая может быть конкуренция, если это естественная, природная монополия? Здесь нужно понимать, что Закон Украины „О рынке электрической энергии“ определяет то, что не везде, не на всех сегментах рынка возможна совершенная конкуренция. Существуют сегменты рынка, к ним относится и распределение электрической энергии, на котором не может быть обеспечена совершенная конкуренция или развитая конкуренция. Поскольку „совершенная“ все-таки — это понятие больше теоретическое. И на этих сегментах рынка задача государства — не допустить злоупотребления рыночной властью теми субъектами, в собственности которых находятся инфраструктурные объекты. Поэтому нет ничего ужасного или противозаконного в том, что та или иная компания, тот или иной субъект хозяйствования приобретает определенные пакеты акций на рынках с ограниченной конкуренцией», — считает Геннадий Рябцев.

По его словам, если требования законов соблюдены, ограничений быть не может.

«Поэтому если у государства существуют рычаги влияния на таких субъектов хозяйствования, если орган, который отвечает за реализацию соответствующего законодательства, считает, что все требования субъектов хозяйствования соблюдены, если приватизация проведена в полном соответствии с украинским законодательством, то какие могут быть ограничения?» — сказал энергоэксперт.

Рябцев напомнил, что речь идет исключительно о распределительных компаниях (облэнерго), и на рынок электроэнергии, который, согласно закону, будет запущен с 1 июля 2019 года, данная ситуация не влияет.

«В соответствии с Законом Украины „О рынке электрической энергии“, эти компании (облэнерго) не могут генерировать электрическую энергию, не могут продавать электрическую энергию ни на оптовом, ни на розничном рынке. Этим должны заниматься другие компании», — заявил Рябцев.

Напомним, ранее председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев назвал чушью и ложью заявления о якобы монополии ДТЭК в связи с приобретением акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики.

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