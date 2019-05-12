Почему началось резкое подорожание биткойна: названа причина

Деньги

В последние дни, после длительного падения, начался неожиданный рост курса криптовалют, и в первую очередь биткойна. Сегодня, 12 мая, за один биткойн на биржах давали более 7400 долларов. Таким образом за месяц его курс вырос более чем на 2300 долларов.

«Основные криптовалюты активно растут, а биткойн поднялся выше отметки 6 тысяч долларов впервые с ноября 2018 года, а сейчас превысил отметку в 7 тысяч долларов. Рост стоимости биткойна начался на фоне сообщения о том, что социальная сеть Facebook частично сняла ограничения на рекламу цифровых активов, наложенные в январе прошлого года», — сообщил «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Денис Повторенко.

Кроме того, по его словам, криптовалютная биржа Binance, с которой ранее хакеры похитили биткойны на 41 млн долларов, сообщила о том, что возместит убытки своим клиентам.

«На фоне этих новостей курс биткойна, за сутки, с 9 на 10 мая вырос на 4,02% - до 6296 долларов при капитализации 111,3 млрд долларов. Эфириум к этому времени подорожал на 2,47% - до 174,1 доллара с капитализацией 18,5 млрд долларов. Дополнительным позитивом для этой криптовалюты стало сообщение о том, что состоялся запуск тестовой сети для Эфириум 2.0 — в настоящий момент готовится масштабное обновление сети, которое повысит ее безопасность и пропускную способность. Подорожали и другие основные криптовалюты. Общая капитализация крипторынка перед выходными достигла уровня 192,3 млрд долларов.

При этом стремительный рост продолжился и в выходные дни. Думаю, что это процесс продлится в ближайшее время, за счет целого ряда позитивных факторов", — подытожил Денис Повторенко.

Кстати, глава криптовалютного торгового банка Galaxy Digital Майк Новограц заявил CNN, что биткойн побьет собственный ценовой максимум в течение 18 месяцев. Напомним, что наибольшей стоимости курса в истории Bitcoin достиг в конце 2017 года, превысив 20 тысяч долларов. Он считает, что ближайшим рубежом для биткойна является 10 тысяч долларов.

Но далеко не все так оптимистичны. Наполним, что недавно всемирно известный инвестор и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал биткойн, назвав его инструментом для азартных игр.

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