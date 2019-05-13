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Анджелина Джоли в День матери закупила с тремя детьми продукты (фото, видео)
Анджелина Джоли, которая недавно пообедала вдвоем со своим приемным сыном из Вьетнама Паксом, в День матери совершила выход в город с тремя другими своими детьми. 43-летняя актриса, ее 14-летняя приемная дочь Захара, 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен закупили продукты в одном из лос-анджелесских магазинов.
Джоли, не изменяя себе, была в топе, брюках черного цвета и в тех же шлепанцах Salvatore Ferragamo за 590 долларов, в которых уже появлялась ранее с Вивьен. На плечи она накинула легкую белую шаль. Толкавшая тележку с покупками 14-летняя эфиопка Захара по примеру матери также оделась в черное. На Вивьен, как пишет Daily Mail, был комбинезон цвета хаки с коричневым поясом и в кедах Converse. А Нокс был в футболке, синих джинсах и шапочке.
12-летняя Шайло, 15-летний Пакс и 17-летний Мэддокс на этот раз остались дома.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли нажила себе врага в лице Селин Дион.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!