«Укрзалізниця» реформирует пригородные электрички

Деньги

Ежедневные поездки из пригорода в областной центр или столицу на электричке — еще то «удовольствие». Грязные, битком набитые вагоны и поезда, которые вполне могут не доехать из пункта А в пункт В из-за случайной поломки. Так было до недавнего времени, но реформаторы из «Укрзалізниці» серьезно намерены изменить ситуацию и сделать условия перевозки пассажиров на пригородных маршрутах человеческими.

О забитых электричках скоро можно будет забыть

Внедрять свои масштабные планы в жизнь новое руководство железной дороги начало еще два года назад, выпустив на маршруты полностью обновленные электропоезда на 8−10 вагонов. Пока только семь, но они уже позволили разгрузить пассажиропоток на отдельных участках и сделать путешествия комфортными. В 2019 году появится еще четыре капитально отремонтированных состава. И это только начало, обещают в УЗ.

— В течение последних 25 лет никто вообще не задавался целью усовершенствовать движимый состав и хоть как-то улучшить ситуацию в этом направлении работы железной дороги. Да что там говорить, у персонала, который убирал поезда, не было даже веников. Они приносили из дому свои метлы и тряпки. Все это привело к тому, что наш парк оказался изношен на 100%, а количество недовольных пассажиров исчисляется миллионами, — комментирует Роман Веприцкий, директор регионального филиала «Юго-Западная железная дорога». - Мы разработали отдельную программу реорганизации пригородных пассажироперевозок и начинаем активно воплощать ее в жизнь. Реформы продвигались бы гораздо быстрее, если бы мы получили должную поддержку местных органов власти и руководства страны.

За первые четыре месяца 2018 года УЗ зафиксировала 1672 случайные поломки пригородных электричек, за четыре месяца 2019-го — 1288. Средний возраст электрички — 35−40 лет

Задача № 1 на ближайшее время — разгрузить маршруты. Чтобы решить эту проблему, сейчас разрабатывают проект разделения графиков пригородных поездов. То есть на участках с большим потоком пассажиров будут курсировать исключительно те электрички, где в составе 8−10 вагонов. На участках с меньшим количеством населения пока оставят составы на шесть вагонов. В «Укрзалізниці» отмечают: разделение графиков позволит решить сразу две проблемы — справиться с пассажиропотоком и сократить интенсивность нагрузки на движимый состав поездов.

— Юго-Западная железная дорога затрагивает территорию 11 областей Украины: пять полностью и шесть — частично. Сейчас наши электропоезда находятся на маршруте в течение семи суток, и только на восьмые сутки они возвращаются в депо для прохождения ТО. Представьте себе, в каком состоянии они пребывают после столь интенсивной смены, тем более, учитывая 100-процентный износ вагонов. Мы твердо намерены изменить эту ситуацию в ближайшее время, — отметил Веприцкий.

Филиал Юго-Западной железной дороги ежегодно перевозит около 55 миллионов пассажиров на пригородных маршрутах

Привычные билеты заменят электронными проездными

Ликвидировать черную дыру, в которой пропадает прибыль от перевозок льготников, — еще одна задача руководства Юго-Западной железной дороги. Местные органы власти систематически не возмещают деньги за перевозку таких пассажиров и накапливают миллионные долги. А это недополученная прибыль УЗ, которая могла бы значительно ускорить процесс реализации реформ. По словам Романа Веприцкого, только за последние три года местные советы задолжали более 400 миллионов гривен, 12 миллионов из них — Фастовский горсовет.

Чтобы упорядочить поступление средств за проезд в электричках, дисциплинировать пассажиров, да и просто для более удобного пользования поездами, Юго-Западная железная дорога намерена ввести на своих маршрутах электронные билеты.

— Электронный билет будет работать по принципу карты киевлянина для льготных категорий. Пассажир проводит карту через валидатор на турникете, информация поступает в базу «Укрзалізниці» и Пенсионного фонда. Таким образом, в системе фиксируется и факт проезда льготника, и расстояние, которое он преодолел. Мы вводим эти билеты для того, чтобы система возмещения средств за перевоз пассажиров льготных категорий из государственного и местных бюджетов была действительно прозрачной, а местные власти больше не могли увиливать от оплаты услуг железной дороги, — пояснил директор «Юго-Западной железной дороги».

Использование электронного билета уже успешно протестировали на маршруте «Киев — аэропорт Борисполь». Филиал «Юго-западной железной дороги» первые в Украине воплотили подобную практику. В 2019 году планируют масштабировать ее на пригородные маршруты в Киевской области, а в следующие два года — полностью перейти на систему электронных билетов во всех регионах, обслуживаемых филиалом.

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