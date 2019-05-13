Скандал с грязной российской нефтью: угрозы и выгоды для Украины

Деньги

Продолжается скандал с поставками грязной российской нефти. И хотя его негативные последствия постепенно устраняются, пятно на репутации России как поставщика сырья вряд ли удастся смыть в обозримом будущем. Для украинского топливного рынка опасность дефицита горючего миновала, но последние события показали, насколько наша страна остается зависимой от северного соседа. Так что же сейчас происходит на украинском и европейском топливном рынке в свете «нефтяной диверсии» России?

Первые сообщения о том, что по трубопроводам на белорусские нефтеперерабатывающие заводы начала поступать загрязненная хлоридами российская нефть марки Urals появились 19 апреля. Пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз. Уже 22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, а 23 апреля Беларусь приостановила экспорт своих светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», а 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина. В свою очередь, в России 26 апреля заявили, что нефть, поступающая в нефтепроводы, была загрязнена умышленно.

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы «Дружба» на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составил около 5 млн тонн. 30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из России до полного вытеснения из трубопровода «Дружба» загрязненного сырья.

На данный момент поставки российской нефти постепенно восстанавливаются. Как сообщили в компании «Укртранснафта», 11 мая был возобновлен транзит нефти из России в Европу через украинскую территорию по магистральному нефтепроводу «Дружба». Это стало возможным после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать.

Весьма ощутимый вред был нанесен Беларуси. Президент этой страны Александр Лукашенко оценил потери от поступления загрязненной нефти из России в сотни миллионов долларов. Это ущерб от поврежденного оборудования и недополученная прибыль.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. Специалисты говорят, что за неделю загрязненная нефть „съедает“ трубу, по которой она прокачивается, на 4−5 мм», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, конкретная сумма ущерба будет ясна после тщательных подсчетов.

«Это огромный ущерб, нанесенный самому нефтепроводу, оборудованию на нефтепроводах и на нефтеперерабатывающих заводах. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», — подчеркнул президент Беларуси.

Пострадали многие другие страны и компании, ведь грязная нефть пошла не только в Беларусь, но и в другие государства, а также заполнила транзитный нефтепровод «Дружба», который на некоторое время фактически стал гигантской цистерной с непригодным российским сырьем. Как сообщает портал Еnkorr, ряд международных торговых компаний не может избавиться от загрязненной хлоридами российской нефти с отгрузкой из балтийского порта Усть-Луга, так как конечные потребители отказываются ее принимать, опасаясь за свое нефтеперерабатывающее оборудование. По данным трейдеров, не менее десяти танкеров с миллионом тонн нефти Urals находятся в разных точках Европы, поскольку традиционные потребители отказываются брать сырье с экстремально высоким содержанием органического хлора.

Эксперты считают, что наибольший урон был нанесен самой России.

«Россия оказалась под куда большим ударом, чем Беларусь. Принимать российскую нефть — главный экспортный товар РФ — отказались Германия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Выяснилось, что грязная нефть пошла и на экспортный терминал в Усть-Луге, откуда сырье получают крупнейшие мировые нефтетрейдеры — Vitol и Glencore, которые успели вывезти несколько танкеров нефти с хлорорганикой», — сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, сейчас никто не берется озвучивать, во сколько обойдется России нефтяной инцидент.

«При этом Украина оказалась в эпицентре событий. По имеющимся данным, на украинском участке «Дружбы» сосредоточено около 450 тыс. тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Алгоритм выхода из кризиса был разработан в ходе совещаний в Минске и Будапеште. Было решено, что грязная нефть будет выдавлена чистой из трубы в хранилища, после чего «хлористую» нефть будут домешивать в транзитный поток с сохранением предельных параметров по доле хлорорганики. На первом этапе освобождается одна нитка «Дружбы», содержащая около 110 тыс. тонн нефти, что позволяет возобновить транзит. Затем нефть будет заменена во второй нитке. По оценкам специалистов «Укртранснафты», выполнить программу можно за 3−4 месяца.

И украинские проблемы далеко не самые большие. Например, в Польше застряло около 1 млн тонн сырья с хлорорганикой. В отличие от Украины выход, по состоянию на 8 мая, не найден. Польские и немецкие НПЗ принимать грязную нефть не хотят, порт в Гданьске (Польша) загружен приемкой нефти с моря, в том числе и для восполнения выпавших российских объемов, а вернуть сырье назад не позволяет таможенное законодательство России.

Апрельский нефтяной кризис показал ряд важных аспектов и, возможно, открыл для Украины некоторые перспективы.

Во-первых, обратим внимание на действия европейских получателей российской нефти. Они спокойно проходят этот кризис, вскрыв свои нефтяные резервы. В Украине уже восемь лет ведется обсуждение законопроекта о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, но неизвестно, когда документ попадет в парламент и будет проголосован.

Во-вторых, белорусы снова задумались о необходимости альтернативных поставок нефти. В 2024 году российская нефть для них будет поставляться на рыночных условиях, и у альтернативы появляется шанс. Украинский маршрут с подъемом нефти в Южном и Одессе до Бродов и далее в Мозырь готов к работе в любой момент. Все предложения у белорусов есть, говорят в «Укртранснафте».

В-третьих, качество российской нефти и европейские директивы добавляют привлекательности поставкам нефти по маршруту Одесса — Броды и далее по «Дружбе» в Европу. Это может быть азербайджанское, иранское и казахстанское сырье, которое сегодня «поднимается» в Центральную Европу с побережья Адриатического и Средиземного морей.

Но все эти перспективы требуют уверенности в надежности украинского маршрута, который за последние 15 лет такой репутации не обрел. Апрельский кризис станет хорошим тестом на гибкость и профессионализм", — подытожил Сергей Куюн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, несмотря на опасения, ситуация с грязной российской нефтью не привела к нехватке нефтепродуктов в Украине. Эксперты отмечают, что ажиотаж вокруг возможного дефицита горючего улегся, оптовые цены как на бензин, так и на дизтопливо снизились. А значит, вскоре можно ожидать падения цен на автозаправках.

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