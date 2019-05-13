Когда на заправках подешевеет бензин

Деньги

На украинских заправках прекратился рост цен. Более того, за пошедшие выходные средняя стоимость горючего незначительно снизилась. В понедельник, 13 мая, средняя по стране цена литра бензина А-95 составила 30,34 грн, дизельного топлива — 29,92 грн, сжиженного газа — 13,53 грн. По мнению экспертов, пока есть все предпосылки для дальнейшего снижения цен.

Тем временем на мировом рынке вновь начала дорожать нефть, правда, пока незначительно. Баррель марки Brent в понедельник, 13 мая, продают по 71 доллару, притом что неделей ранее он стоил 68 долларов. Это связано с тем, что инвесторы и трейдеры обеспокоены перспективами глобального экономического роста на фоне обострившегося противостояния в ходе китайско-американских торговых переговоров.

Торговый конфликт между двумя ведущими экономиками мира обострился 10 мая, когда Соединенные Штаты повысили импортные тарифы на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин «разорвал сделку», отказавшись от ранее взятых на себя обязательств. Стороны окончательно зашли в переговорный тупик 12 мая, когда Вашингтон потребовал обещания конкретных изменений в китайском законодательстве, а Пекин заявил, что не будет глотать «горькие плоды», наносящие ущерб его интересам.

Естественно, что противостояние двух гигантов вызвало серьезные потрясения как на финансовом, так и на нефтяном рынке. Ведь, по данным Международного энергетического агентства, в первом квартале 2019 года на долю США и Китая пришлись 34% мирового потребления нефти.

«Торговая война между США и Китаем обострится, что ограничит рост цен. Участники рынка будут внимательно следить за шагами Китая в ответ на введение дополнительных американских тарифов на китайские товары. Этот спор может быть особенно вредным для роста мирового спроса на нефть», — заявил руководитель аналитической службы Interfax Energy (Лондон) Абхишек Кумар.

Последствия противостояния на мировом нефтяном рынке пока не отразились на топливных ценах в Украине, как и так называемые российские санкции. Напомним,

что в середине апреля Россия объявила о введении ограничений на поставки в Украину нефти, нефтепродуктов, а также угля. Однако позже стало понятно, что негативных последствий для Украины эти санкции иметь не будут. Это подтвердили и в правительстве.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, возможное прекращение или ограничение Россией с 1 июня поставок в Украину нефтепродуктов и угля не принесет проблем украинской энергетике и рынку светлых нефтепродуктов, тогда как в других сегментах правительство ведет работу по минимизации рисков. Он подчеркнул, что диверсификация и энергетическая независимость имеет ключевое значение для страны и такие стратегические задачи поставлены во всех секторах топливно-энергетического комплекса, в частности в атомной энергетике и на рынке природного газа.

Также стоит напомнить, что ситуация с ограничением поставок нефтепродуктов из Беларуси урегулирована. Тем временем Россия, по чьей вине произошла остановка белорусских НПЗ и загрязнение магистрального нефтепровода «Дружба», несет огромные убытки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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