Новые тренды в обуви: советы лондонского дизайнера (фото)

Стиль жизни

C каждым днем становится теплее. А это значит, что уже пора присмотреть летнюю обувь. По словам легендарного французского модельера Пьера Кардена, обувь — самая значительная деталь гардероба, выбирать которую следует очень тщательно — особенно если вы хотите произвести впечатление. Кроме того, от нее зависит наш комфорт на протяжении дня. Всем известно, что, когда туфли жмут, не можешь строить никаких планов, мечтаешь лишь об одном — побыстрей добраться домой и переобуться. О новых трендах в обуви «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер Полина Магий, среди ценителей таланта которой многие известные модницы — в том числе сестра Кейт Миддлтон Пиппа.

— Полина, какой же будет обувь летнего сезона 2019 года?

— Достаточно открытой. В тренде тонкие завязочки и вставки из пластика. При этом актуальна и закрытая обувь, например, кроссовки или кеды. По-прежнему ценится комфорт, удобство. Кроссовки и кеды уже не расцениваются как сугубо спортивная обувь. Они сейчас предназначены для повседневной носки. Более того, кроссовки и кеды можно надевать и на выход, сочетать с юбками и платьями — короткими и длинными. Спортивный стиль легко миксуется с романтическим и классическим, что раньше считалось неприемлемым.

— Что актуально в декоре обуви?

— Вышивка и необычные детали. Летом будут в приоритете яркие цвета обуви. Например, коралловый, мятно-зеленый… Приветствуются золотистые оттенки.

Летом актуальна яркая обувь

— Какие фактуры будут популярны?

— Сатин и холст. Сейчас появилась ароматизированная резиновая обувь. Она может пахнуть, к примеру, клубникой или жевательной резинкой.

— Какой каблук предпочесть?

— Ультрамодный — «расклешенный» футуристический.

Ультрамодны «расклешенные» футуристические каблуки

— А носок?

— Острый и квадратный.

— Сколько пар оптимально иметь на лето?

— Не менее пяти, тогда обувь прослужит вам не один сезон. Хорошо иметь сандалии, мюли, балетки, кроссовки или кеды на каждый день, а также туфли на высоком каблуке для вечернего выхода в свет.

Мюли вот уже который сезон покоряют своим удобством

— А сколько пар рекомендуете взять в путешествие?

— Три пары. В их числе — легкие «дышащие» вязаные кроссовки и сандалии. Конечно, выбор зависит прежде всего от того, куда вы едете. Важно, чтобы обувь не занимала в багаже слишком много места. Не берите в поездку новую пару, которую вы ни разу не надевали.

Очень удобны летом балетки. Эффектные сочетания разных оттенков цветов всегда нравятся стильным девушкам

— Какая обувь идеальна летом для офиса?

— Балетки из натуральной кожи. Если говорить о каблуке, особенно популярен удобный невысокий.

— Что в антитренде?

— То, что неудобно: слишком высокий неустойчивый каблук, некомфортная платформа. Не всегда удачная покупка — летняя обувь из лакированной кожи. Она может натирать. Желательно, чтобы внутренняя часть обуви была сделана из натуральных материалов. В этом случае ноги будут не так потеть и уставать. А это немаловажно. К слову, уставать ноги могут не только в туфлях на высоком каблуке, но и в обуви с плоской или очень тонкой подошвой. Покупая туфли, оцените их удобство уже в магазине. Пройдитесь в них, протестируйте качество внутри рукой на предмет того, нет ли каких-то шероховатостей, грубых строчек.

В тренде необычный декор каблука

— Какая обувь старит?

— Неухоженная, с пятнами.

— Что порекомендуете на лето для мужчин?



— Спортивные сандалии, кроссовки, кеды. Ногам должно быть комфортно, это самое главное.

— По-прежнему ли актуально носить кроссовки, кеды и туфли без носков?

— Да, это популярно, однако не всегда уместно. Если мужчина надевает деловой костюм на какую-то важную встречу, носки обязательны. И чем они длиннее, тем лучше. Когда мужчина садится, зазор между брюками и носками не должен быть виден.

— Какого ухода требует обувь?

- Периодически ее нужно проветривать на открытом воздухе. При хранении в коробках рекомендую использовать вставки из пластика или бумаги, которые держат форму обуви. Чтобы она меньше пачкалась, применяйте грязеотталкивающие спреи. Сейчас появился огромный выбор всевозможных средств, вплоть до духов для обуви.

— К слову, недавно прочла, что, если под рукой нет крема для обуви, подойдет и тот, что используется для лица и тела.

— Такого рода экспериментов никогда не проводила. Но боюсь, что таким образом обувь можно испортить — на ней могут появиться пятна.

— Белые шнурки в кроссовках и кедах быстро пачкаются.

— Чтобы они не так быстро загрязнялись, обрызгивайте их грязеотталкивающим спреем. Не носите одну и ту же пару каждый день, чередуйте с другой обувью, тогда она дольше будет сохранять презентабельный вид. Если шнурки испачкались, постирайте их.

Полина Магий: «В обуви сейчас ценится прежде всего комфорт»

— Сейчас появилось много мастерских по реставрации обуви. Есть ли смысл восстанавливать практически сношенную любимую пару или все же лучше купить новую?

— Если вы очень любите какие-то туфли и хотите, чтобы они вам дольше служили, тщательно ухаживайте за ними. А что касается реставрации, это дело выбора. Если обувь из лимитированной коллекции известного бренда и она вам по душе, то, конечно, в реставрации есть смысл. Часто людям дорога и та обувь, которая была приобретена во время путешествия в каком-то особом месте.

— Какая обувь заведомо прослужит меньше всего?

— Из очень тонкой кожи. Она быстро потеряет форму и износится, хотя первоначально будет удобна. Декоративные элементы должны быть пришиты, а не приклеены. Ведь если декор оторвется и потеряется, найти ему альтернативу будет сложно.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Не бойтесь экспериментировать, найдите свой персональный стиль.

Ранее о новых трендах весеннего и летнего гардероба «ФАКТАМ» рассказал Герт ван де Кеукен — креативный директор агентства Trend Union, на прогнозы которого ориентируются ведущие мировые бренды.

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А о том, какой дизайн ногтей сегодня в моде, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Натали Федорчук, которая живет в Израиле.

Фото из альбома Полины Магий



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