- 6:25 Последние дожди перед периодом жары: стал известен прогноз погоды на вторник, 14 мая
- 5:55 Накануне «большого передела»: кланы «воров в законе» Гули и Осетрины готовятся к глобальной войне
- 5:42 Украинцам могут снизить цены на газ: стали известны детали
- 5:20 От латте лучше отказаться: Супрун рассказала, как пить кофе с пользой для здоровья
- 4:25 «Помог поверить в любовь»: принцесса Норвегии представила нового бойфренда — целителя и шамана
- 3:55 Вино, а не спорт: названо эффективное средство снижения риска преждевременной смерти
- 3:29 «Пустили по кругу»: в РФ молодые парни изнасиловали дочь на глазах у ее матери
- 2:55 «Как можно быть такой сексуальной?» Полуголая NK покорила фанов новым фото
- 2:15 Ночной штурм в Виннице: полиция отбила у рейдеров завод, задержаны 50 человек
- 1:50 Елизавета II и Шерлок Холмс попали на деньги: стали известны детали
В Украине подсчитали официальных миллиардеров
В Украине выросло количество официальных миллионеров. Обнародованные пресс-службой Государственной фискальной службы данные свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 мая количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн составляло 5143 человека, что на 27% больше, чем на ту же дату годом ранее.
Наибольшее количество миллионеров на данный момент зарегистрировано в столице (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях.
В ГФС отмечают, что 70%, или 3609 миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн. Их источником стали поступления от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренды, жилищного найма, а также доходы, полученные за рубежом.
Самым богатым украинцем был показан доход в сумме более 10,0 млрд грн, а тремя — в сумме более 1 млрд грн.
Всего же с начала года украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн, подав 529 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. При этом декларанты определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму более 3,2 млрд грн (на 57% больше по сравнению с 2017 годом).
Напомним, по состоянию на начало апреля украинцы признались в получении 24 миллиардов гривен доходов.
В настоящее время Государственная фискальная служба проходит процесс реорганизаци в Государственную налоговую службу. Ее главой уже назначен бывший заместитель министра финансов Сергей Верланов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!