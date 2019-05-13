В Украине подсчитали официальных миллиардеров

Деньги

В Украине выросло количество официальных миллионеров. Обнародованные пресс-службой Государственной фискальной службы данные свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 мая количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн составляло 5143 человека, что на 27% больше, чем на ту же дату годом ранее.

Наибольшее количество миллионеров на данный момент зарегистрировано в столице (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях.

В ГФС отмечают, что 70%, или 3609 миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн. Их источником стали поступления от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренды, жилищного найма, а также доходы, полученные за рубежом.

Самым богатым украинцем был показан доход в сумме более 10,0 млрд грн, а тремя — в сумме более 1 млрд грн.

Всего же с начала года украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн, подав 529 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. При этом декларанты определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму более 3,2 млрд грн (на 57% больше по сравнению с 2017 годом).

Напомним, по состоянию на начало апреля украинцы признались в получении 24 миллиардов гривен доходов.

В настоящее время Государственная фискальная служба проходит процесс реорганизаци в Государственную налоговую службу. Ее главой уже назначен бывший заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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