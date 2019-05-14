Новые тренды в маникюре: абстракция и минимализм (фото)

Стиль жизни

Сегодня красивый маникюр сродни модному аксессуару. Стильный дизайн ногтей способен дополнить образ женщины таким образом, что даже самый простой наряд будет смотреться привлекательно. Летом краски становятся ярче и жизнерадостней, а идеи в декоре ногтей — смелей и оригинальней. И все же миром моды правят тренды, и это нужно учитывать. Знание тенденций, умноженное на креативность и мастерство, способны творить чудеса. А красота, как известно, всегда привлекает. По мнению психологов, стильный маникюр может стать даже поводом для знакомства. И при устройстве на новую работу может сыграть свою роль, если работодатель оценит его элегантность и креативность. Да и, в конце концов, самой женщине приятно смотреть на свои руки, когда они ухожены и красивы. Тогда и кольца, и браслеты смотрятся особенно эффектно. О модных тенденциях в маникюре, а также о простых и доступных способах ухода за кожей рук и ногтями, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист, проживающая в Париже, известный тренер по ногтевому дизайну Ромина Чириак.

— Новые тренды в маникюре — абстракции в декоре и ультраминимализм, — рассказывает Ромина Чириак. - Актуальными остаются геометрический и флористический дизайн.

— Какие цветы в декоре ногтей порекомендуете?

— Они должны смотреться сродни натуральным — в палитре обычно используется не менее пяти оттенков.

— Какие цвета сегодня на пике популярности?

— Желтый и розовый.

Один из модных цветов в нейл-арте – желтый

— А какой цвет ногтей делает женщину моложе?

— Любовь и позитив способны творить чудеса. А что касается ногтей, посоветую идеальный красный маникюр. Он никогда не выйдет из моды, всегда будет оставаться актуальным. У каждой женщины есть любимый оттенок красного. И это на уровне подсознания.

— И все же какой же оттенок красного предпочесть модницам этим летом с учетом новых трендов?

— Алый и неоновый красный.

По мнению нейл-стилиста, идеальный красный маникюр делает женщину моложе

— Многим полюбился французский маникюр. Как говорится, просто и со вкусом. Его коснулись какие-то инновации?

— Стоит обратить внимание на аквариумный френч, когда кайма декорируется блестками, стразами и бусинами, а потом все это покрывается гелем. Популярно сочетать разные виды дизайна. Важно, чтобы это было сделано со вкусом.

— Актуален ли блестящий декор?

— Да, блестки, фольга и стразы — все это уместно.

В тренде – абстракции и минимализм

— Какая форма ногтей особенно популярна?

— «Балерина». Она напоминает пуанты танцовщицы. Эта форма красива и элегантна, потому нравится многим женщинам.

— Что в маникюре сейчас является антитрендом?

— Не стоит делать слишком сложный дизайн на коротких ногтях. «Перегруженный» декором маникюр нельзя назвать элегантным. Нередко он ассоциируется с безвкусицей. На длинных ногтях все это смотрится совсем иначе. Так что каждая женщина может сделать свой выбор.

Популярно сочетать разные виды дизайна. Важно, чтобы это было сделано со вкусом

— Как ухаживать в домашних условиях за ногтями и кожей рук?

— Руки — визитная карточка женщины, а маникюр может многое рассказать о ее образе жизни. Их нужно беречь и заботиться о них, ведь восстановить красоту и здоровье кожи и ногтей гораздо сложней, нежели утратить. Регулярно увлажняйте руки с помощью специальных кремов, периодически скрабируйте. Чтобы укрепить ногтевую пластину и восстановить слоящиеся ногти, перед сном на пять минут опустите их в теплое оливковое масло. Поверьте, что эффект превзойдет ваши ожидания.

— Ромина, как вы стали нейл-стилистом?

— Будучи специалистом в области бухгалтерского учета, я ощущала потребность в творчестве. Мне нравился нейл-дизайн, я серьезно увлеклась им. И чем больше занималась декором ногтей, тем становилось интересней. Стремиться к совершенству — это такой стимул! Когда открыла салон нейл-арта в Румынии, мне хотелось предложить клиентам лучшее. Чтобы сделать это, я постоянно училась новому у именитых мастеров. А сегодня многие девушки учатся у меня, и я горжусь их успехами. Примерно год назад я переехала в Париж. И продолжаю заниматься своим любимым делом.

Ромина Чириак: «Чтобы укрепить ногтевую пластину и восстановить слоящиеся ногти, перед сном на пять минут опустите их в теплое оливковое масло»

— Может ли, по вашему мнению, маникюр изменить жизнь женщины?

— Конечно. Многие мои клиентки стали моими коллегами. Сначала им нравилось лицезреть красивый дизайн на своих ногтях. А потом они стали задумываться: может, и себя попробовать в нейл-арте? Найдя себя в профессии, сегодня они счастливы. Об этом слышала от них неоднократно. Нейл-арт стал их страстью, они занимаются тем, что любят, не чувствуя усталости.

— Что вдохновляет вас на творчество?

— Знаете, жизнь слишком драгоценна, чтобы тратить ее на нелюбимую работу, даже хорошо оплачиваемую. В первую очередь от своего труда нужно получать удовольствие. В моем случае это именно так. Я обожаю искусство ногтевого дизайна!

— Какой лучший комплимент вы слышали от клиенток?

— Приятных слов в мой адрес всегда было много. Когда женщины видят, какими красивыми стали их ногти, не скрывают восторга. Но особенно трогательными были письма бывших моих клиенток из Румынии. Многие пишут, что очень скучают по мне и без меня ощущают беспомощность. Для каждой женщины очень важно найти мастера, который делает маникюр качественно и может предложить тот вариант дизайна, который ей идеально подойдет. Маникюр должен соответствовать стилю. Иначе получится диссонанс.

— Бывали ли вы, Ромина, когда-нибудь в Киеве?

— К сожалению, пока нет. Но я знакома с киевскими нейл-стилистами, это настоящие профессионалы, которые стремятся создавать новое, необычное. Когда приеду в столицу Украины, буду рада с ними встретиться и пообщаться. А еще я знаю, что Киев — очень красивый город. В нем много зелени, цветов и улыбок.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о новых трендах в летнем маникюре рассказала румынский нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.

А киевский стилист Ольга Мачарова рассказала «ФАКТАМ» о модных стрижках и трендах в окрашивании волос, а также о том, как ухаживать за волосами летом.

Фото из альбома Ромины Чириак

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