В Украине резко вырос курс доллара

Деньги

Национальный банк Украины резко изменил курс гривни по отношению к доллару. На 16 мая официальный курс национальной валюты Украины установлен на уровне 26,37 грн/доллар, на 21 копейку выше, чем днем ранее (26,16 грн).

Финансисты, опрошенные «ФАКТАМИ», соглашаются, что в мае курс гривни к доллару может дойти до 26,75 грн/долл. При этом эксперты видят предпосылки к тому, что колебания на валютном рынке Нацбанку удастся сгладить.

Небольшое укрепление гривни в мае специалисты объясняли новостями из Европы: представители Евросоюза согласились работать вместе с США по вопросу энергетической безопасности в Украине.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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