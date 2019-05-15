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Деньги

В Украине резко вырос курс доллара

16:54 15 мая 2019 1106
доллары
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины резко изменил курс гривни по отношению к доллару. На 16 мая официальный курс национальной валюты Украины установлен на уровне 26,37 грн/доллар, на 21 копейку выше, чем днем ранее (26,16 грн).

Финансисты, опрошенные «ФАКТАМИ», соглашаются, что в мае курс гривни к доллару может дойти до 26,75 грн/долл. При этом эксперты видят предпосылки к тому, что колебания на валютном рынке Нацбанку удастся сгладить.

Небольшое укрепление гривни в мае специалисты объясняли новостями из Европы: представители Евросоюза согласились работать вместе с США по вопросу энергетической безопасности в Украине.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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