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Украина – США: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
В пятницу, 24 мая, сборная Украины по футболу (U20) стартует в финальном турнире чемпионата мира, в котором с 23 мая по 15 июня в шести городах Польши сыграют 24 команды, разбитые на шесть групп.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — США
На первом этапе мирового первенства подопечные Александра Петракова попали в квартет D, где их соперниками будут сборные США (24 мая в Бельско-Бяле), Катара (27 мая в Тыхи) и Нигерии (30 мая в Бельско-Бяле). В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
Чемпионат мира U20. Польша. Группа D
24 мая (пятница)
Украина — США 21:30 «UA:Перший»
Кстати, перед вылетом в Польшу «желто-синие» провели два спарринга, сыграв вничью с представителем первой лиги «Колосом» из Коваливки — 1:1 (Цитаишвили, 6 — Морозко, 86) и еще одним участником ЧМ-2019 командой ЮАР — 1:1 (Корниенко, 53, с пенальти — Кодисанг, 66).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо».
Фото ffu.ua
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