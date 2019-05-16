Деньги

Что будет с ценами на АЗС после введения квот на нефтепродукты из России

Кабинет министров Украины утвердил решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт (уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция), а российское дизельное топливо таки попало под санкции. На импорт этого горючего до 2,5 млн тонн в год пошлина составит 2% от таможенной стоимости. Но на объемы, превышающие отметку в 2,5 млн тонн, пошлина увеличивается до 25%.

Однако украинских автомобилистов в первую очередь интересует, как санкции отразятся на отечественном топливном рынке и стоимости горючего на АЗС.

«Введенная правительством квота, по сути, отвечает нынешнему годовому импорту дизельного топлива из России. В 2018 году мы импортировали 2,7 млн тонн российского дизтоплива, что составило 42% всего украинского рынка этого горючего. Таким образом, Россия осталась при своих интересах, разве что лишилась перспективы наращивать поставки. Дополнительно смогут заработать белорусы и импортеры по морю, которые будут обеспечивать растущий рынок дизтоплива», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, в сложившихся условиях корпоративный сектор экономики и промышленность, как основные потребители дизтоплива, будут вынуждены платить больше.

«Что касается бензина, то он отнесен правительством к разряду чувствительного импорта, с нулевой пошлиной, хотя поставок бензина из России сейчас нет. То есть Россия снова не пострадала.

Сжиженный газ, как и бензин, отнесен к чувствительному импорту, пошлина нулевая и квот нет. Снова Россия при своих интересах. Ее доля в обеспечении украинского рынка сжиженным газом действительно велика, около 40%. Но как раз здесь пошлина была бы более уместна, и не 2%, а лучше 20%. Это бы дало рост розничной цены автогаза на 1,3 грн, но при этом сохранило бы его привлекательность для водителей. Газ бы стоил около 15 грн за литр или 50% от цены бензина. Но главное, это сделало бы привлекательным импорт с альтернативных направлений, в частности с моря. Также это дало бы хороший заработок внутренним производителям.

Подводя итог, можно сделать вывод, что «пустые» апрельские российские санкции получили столь же адекватный ответ от украинского Кабмина. Для рынка новые украинские санкции не будут иметь никакого значения, как и для российских поставщиков. Между тем перед государством стояла задача усилить альтернативные каналы поставок нефтепродуктов и придать стимул внутренней нефтепереработке", — считает Сергей Куюн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это решение стало ответным шагом на предыдущее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России. Однако после обнародования российским правительством текста документа многие эксперты заявили, что его негативные последствия для Украины сильно преувеличены.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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