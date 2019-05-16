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Процедура оценки, которую провел Антимонопольный комитет Украины перед предоставлением компании ДТЭК разрешения на концентрацию акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго», была проведена юридически чисто. Об этом в эфире канала «Прямой» заявила эксперт Светлана Кушнирук.

«Законным способом группа энергетических компаний ДТЭК обратилась в Антимонопольный комитет для того, чтобы они предоставили вывод, могут ли они сгенерировать акции облэнерго Киевской области и Одесской области у себя в пакете. Была проведена проверка, сказали, что все хорошо и можно эти акции выкупать. Кстати, подчеркиваю, эта процедура проведена юридически чисто — и по европейским, международным нормам», — сказала Кушнирук.

По словам Светланы Кушнирук, на украинском энергорынке все годы независимости работало немало русских компаний, которые контролировали распределительные сети. Покупка ДТЭК двух облэнерго у группы VS Energy, которая фактически принадлежит русской компании, имеет позитивное влияние на энергобезопасность.

«Дело в том, что на украинском рынке достаточно долгое время, больше 10 лет, работают русские компании, которые, собственно, контролируют часть наших облэнерго. Поэтому для Украины вопрос энергетической независимости, энергетической безопасности чрезвычайно важен. Потому что мы не знаем, чего ожидать от наших, так скажем, партнеров, но это вовсе не партнеры, а наш агрессор. Я бы вам сказала, что у нас 25 облэнерго. Из них контроль больше 10 облэнерго был у VS Energy. Это вроде бы голландская компания, но бенефициарами являются россияне. Кстати, непростые россияне, а россияне, которые находятся под санкциями Европейского союза и США. За что? За то, что они проголосовали в 2014 году за аннексию Крыма. Александр Бабаков, это экс-вице-спикер Государственной думы, который как раз приобщился активно к тому, чтобы наш украинский Крым стал вроде бы русской территорией», — отметила она.

Напомним, АМКУ большинством голосов позволил группе ДТЭК приобрести «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки — снабжения и производства электроэнергии.

3 января 2019 года «ДТЭК Нефтегаз» и NGR B.v. (Нидерланды) заключили договоры купли-продажи акций данных компаний. Договоры заключены с отлагательным условием и должны быть завершены по получении необходимых разрешений государственных органов, включая согласование антимонопольных органов.

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