Кендалл Дженнер стала жертвой троллинга в соцсетях (фото, видео)

Стиль жизни

Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер прилетела 14 мая в Париж из Нью-Йорка. 23-летняя красотка решила на какое-то время уехать из США в Европу. Благо официальных поводов для этого хватает. Взять хотя бы Каннский международный кинофестиваль, который в день прибытия Кендалл в столицу Франции начал свою работу на Лазурном берегу.

Однако западные СМИ уверены, что мисс Дженнер решила взять передышку в своих непростых отношениях с баскетболистом Беном Симмонсом. О своем романе с звездой НБА супермодель рассказала в эксклюзивном интервью, которое «ФАКТЫ» опубликовали 12 мая.

Неожиданно выяснилось, что у этой пары есть хейтеры. В последние несколько дней в соцсетях грянула целая буря. Сотни троллей накинулись на Симмонса, требуя, чтобы он немедленно порвал с Дженнер. Они связывают неудачную игру Бена с тем, что Кендалл якобы выносит ему мозг каждый день.

Некоторые злопыхатели пошли еще дальше. Они заявили, что эта любовная связь наложила проклятие на весь клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс». 12 мая команда Симмонса вылетела с треском из плей-офф. Клуб, по их мнению, преследуют неудачи, потому что Кендалл является членом клана Кардашьян-Дженнер. Его представительницы только и умеют что высасывать все соки из мужчин, считают тролли.

Кендалл Дженнер в Париже

Супермодель делает вид, что ее эти нападки совершенно не волнуют. Дженнер на днях появилась в рекламном ролике новой коллекции нижнего белья от Calvin Klein. По Парижу Кендалл прошлась в широких черных кожаных брюках и оригинальной блузке от Longchamp. Ожидается, что Дженнер из французской столицы отправится в Канны.

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