Спорт

«Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира (фото, видео)

С 23 мая по 15 июня в шести польских городах (Люблине, Лодзи, Гдыне, Быдгоще, Тыхы и Бельско-Бялой) состоится финальный турнир чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, в котором в числе 24 участников выступит и сборная Украины.

Стартуем в квартете D

По итогам жеребьевки команда Александра Петракова попала в группу D, где сыграет со сборными США (24 мая в Бельско-Бялой), Катара (27 мая в Тыхы) и Нигерии (30 мая в Бельско-Бялой).

Другие квартеты сформировали:

Группа А. Польша, Колумбия, Таити, Сенегал.

Группа В. Мексика, Италия, Япония, Эквадор.

Группа С. Гондурас, Новая Зеландия, Уругвай, Норвегия.

Группа Е. Панама, Мали, Франция, Саудовская Аравия.

Группа F. Португалия, Южная Корея, Аргентина, ЮАР.



В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

В Польшу — без динамовца Миколенко

В официальную заявку на турнир каждая из 24 команд может внести фамилии 21 футболиста. Честь Украины на ЧМ-2019 доверено отстаивать 18 представителям отечественных клубов и трем легионерам.

К сожалению, уже в лагере сборной травму бедра получил один из ведущих игроков команды динамовец Виталий Миколенко, вместо которого в заявку на турнир внесен защитник «Калуша» Олег Веремиенко (контракт футболиста принадлежит «Карпатам»).

Полностью состав украинской сборной выглядит так: вратари — Андрей Лунин («Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»); защитники — Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Денис Попов («Динамо»), Олег Веремиенко («Калуш»), Игорь Снурницын («Олимпик»), Александр Сафронов («Днепр-1»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия); полузащитники — Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Алексей Кащук, Максим Чех (оба — «Шахтер»), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Николай Мусолитин («Черноморец»); нападающие — Владислав Супряга («Динамо»), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).

«В Катаре очень давно работают испанские специалисты. Они сделали там такие академии… Команда живет вместе еще с 13 лет. Там действительно великолепные условия. Они где-то копируют сборную Испании.

В Нигерии все очень атлетичные ребята. Нигерийские футболисты все мечтают играть в Европе. Они из кожи вон лезут, чтобы приехать на континент и зацепиться в каком-то хорошем клубе. Чемпионат мира — это для них витрина, чтобы себя продать.

США — чисто европейская команда. Там практически все играют в Европе. Они все очень атлетичные, крупные. Защитники ростом 195 сантиметров. У нас в группе все сильные команды. Там нет проходных команд, так как была очень сложная квалификация на чемпионат мира.

Цели? В 2015 году мы заняли девятое место, уступив в 1/8 финала. Сейчас я не буду делать громких обещаний, но хочется занять место повыше", — заявил главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире телеканала «UA: Перший».

Динамовец Виталий Миколенко уже противостоял в составе национальной сборной Украины самому Криштиану Роналду

Определение мест в группах

Если две или более сборные наберут по итогам группового турнира одинаковое количество очков, их положение определяется по следующим критериям:

- разница мячей во всех матчах;

- количество голов, забитых во всех поединках;

- количество очков, заработанных в личных встречах;

- разница мячей в поединках между командами;

- количество мячей, забитых в матчах между командами;

- жеребьевка.

Положение третьих команд в группах определяется по следующим критериям (лучшие четыре выходят в 1/8 финала): количество очков, общая разница мячей, количество голов, забитых во всех матчах, жеребьевка.

Четвертая попытка

За годы независимости сборная Украины трижды выступала в финальных турнирах мировых первенств U20 — в 2001-м, 2005-м и 2015 годах — и каждый раз, выходя из группы, прекращала борьбу за медали на стадии 1/8 финала.

Восемнадцать лет назад в Аргентине команда, руководимая Анатолием Крощенко, в статусе вице-чемпионов Европы одолела в группе Чили — 4:2 (Белик — 2, Герасименко, Валеев), а также сыграла вничью с Китаем — 0:0 и США — 1:1 (Д. Стоян). Правда, в первом раунде плей-офф «желто-синие» уступили Парагваю — 1:2 (Белик).

Видеообзор матча Украина — Чили — 4:2 (шикарный гол Алексея Белика)

Спустя четыре года в Нидерландах подопечные Алексея Михайличенко на первом этапе оказалась сильнее Панамы — 3:1 (Алиев — 2, Фещук), уступили Китаю — 2:3 (Воробей, Алиев) и сыграли вничью с Турцией — 2:2 (Алиев — 2). В поединке 1/8 финала с Нигерией «желто-синих» «похоронил» гол на 80-й минуте будущего киевского динамовца Тайе Тайво — 0:1. Кстати, нигерийцы тогда дошли до финала, где уступили Аргентине (1:2), в составе которой дважды отличился с пенальти лучший бомбардир и лучший футболист ЧМ-2005 Лионель Месси.

Лидерами команды Алексея Михайличенко в 2005-м были динамовцы Артем Милевский и Александр Алиев

Видео чудо-гола Алиева в ворота команды Турции

И наконец, четыре года назад в далекой Новой Зеландии парни Александра Петракова начали турнир ничьей с хозяевами состязаний — 0:0, затем разгромили Мьянму — 6:0 (Яремчук, Лучкевич, Коваленко — 2, Соболь, Беседин) и США — 3:0 (Коваленко — 3). А вот в поединке за выход в четвертьфинал наши в основное время сыграли с Сенегалом вничью — 1:1 (Беседин) и уступили сопернику в серии послематчевых пенальти — 1:3.

Кстати, нынешний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко на ЧМ-2015 забил 5 мячей, разделив титул лучшего бомбардира с венгром Бенце Мерво.

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко стал лучшим бомбардиром ЧМ-2015 в Новой Зеландии

Золотой успех 1977-го

Украинские футболисты блистали еще на первом в истории мировом первенстве среди 20-летних в 1977 году в Тунисе, где сборная Советского Союза стала сильнейшей на планете, одолев в финале в серии послематчевых пенальти команду Мексики — 9:8 (игровое время — 2:2).

Чемпионские медали завоевали тогда девять (!) украинцев. Капитаном той команды был Андрей Баль из львовских «Карпат», в ее составе выступали представители киевского «Динамо» Юрий Сивуха, Сергей Балтача и Александр Сопко, Валентин Крячко и Виктор Каплун из харьковского «Металлиста», Сергей Жарков из одесского «Черноморца» и еще один львовянин из «Карпат» Григорий Батич. А автор двух мячей в финале Владимир Бессонов еще и получил «Золотой мяч» лучшего футболиста чемпионата мира.

Владимир Бессонов с «Золотым мячом» лучшего футболиста ЧМ-1977 в Тунисе

— Помню ли я, что после турнира в Тунисе президент ФИФА Жоао Авеланж прочил мне славу Пеле? Он немного ошибся — Пеле из меня не получился. Получился Бессонов. В отборочных матчах, предшествующих мировому первенству, я практически не участвовал, попал только на финальную его часть. С адаптацией в команде проблем не было, почти со всеми ребятами — Балем, Крячко, Каплуном, Сивухой, Хидиятуллиным -- наши футбольные пути уже пересекались.

Знаете, чем мы тогда больше всего от других отличались? Своим рабоче-крестьянским видом -- соперники одеты с иголочки, в одинаковые костюмчиках, а мы — кто в чем. И играли, между прочим, почти с листа: недельный сбор в Стайках под Минском -- вот и вся подготовка. А тут еще перед поездкой в Африку я травмировал ногу. Рану толком не зашили, она гноилась. Вот и приходилось перед каждым выходом на поле в Тунисе обезболивающий укол делать. Кстати, «Золотой мяч» лучшего игрока турнира, который Авеланж вручил на банкете, до сих пор у меня хранится, — рассказывал в интервью «ФАКТАМ» легендарный футболист Владимир Бессонов.

В 1977 году чемпионами мира в составе сборной СССР стали девять украинцев

Следует отметить, что за 42-летнюю историю проведения мировых первенств среди 20-летних на футбольных полях блистали многие знаменитые футболисты. Достаточно вспомнить аргентинцев Марадону и Месси, бразильцев Ромарио и Роналдиньо, португальцев Луиша Фигу и Руя Кошту, испанцев Гойкоэчеа и Касильяса, голландцев ван Бастена и Роббена, французов Анри и Трезеге, итальянца Барези, парагвайца Чилаверта и, конечно же, украинцев — Бессонова, Заварова, Чанова, Литовченко, Баля, Протасова, Белика, Милевского.



ЧМ-2019 на ТВ

Все матчи турнира с участием сборной Украины на турнире в Польше в прямом эфире покажет телеканал «UA: Перший». С командой США подопечные Петракова сыграют 24 мая в 21:30, с Катаром — 27-го в 19:00 и с Нигерией — 30-го в 21:30.

Кстати, комментировать поединки будут известные мастера спортивного микрофона Дмитрий Джулай и Денис Босянок.

Известные телекомментаторы Денис Босянок и Дмитрий Джулай

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Фото Getty Images





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