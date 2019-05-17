В Украине наступает полнолуние: как себя вести и чем оно опасно

Стиль жизни

Полнолуние — всегда непростой период: влияние спутника Земли как на все сферы деятельности человека, так и на его психику невозможно переоценить. Но полнолуние, которое произойдет 18 мая нынешнего года в 23 часа 13 минут по киевскому времени, особенное. О том, что ждет жителей планеты в это время, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Нынешнее полнолуние произойдет в знаке Скорпиона, — говорит Валентина, — и это может принести нам разнообразные сюрпризы, от части из которых мы, имея такую возможность, предпочли бы отказаться. Транзитная Луна, идущая по знаку Скорпиона, может стать катализатором низменных страстей и эмоций. Энергии такого знака, как Скорпион, и в обычное время не особо миролюбивые, но усиленные полной Луной, вовсе могут стать разрушительными. У людей может появиться желание все ломать, разрушать годами существующие связи и отношения, ссориться и высказывать окружающим все, что они думают, причем в уничижительной и оскорбительной форме.

— Возможны вспышки насилия?

— Боюсь, без него не обойдется. На эту тему существует анекдот, про который можно сказать, что это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Девушка идет ночью через парк, на нее нападают и насилуют. Когда насильник убегает, она первым делом достает из кармана лунный календарь, смотрит и говорит: «Так я и знала: Луна в Скорпионе!»

Усугубят ситуацию две таинственные планеты, имеющие не самую лучшую репутацию, — это Уран и Плутон. Уран, который называют «самой странной планетой Солнечной системы», во время полнолуния соединится с Венерой, что может привести к внезапному уходу из жизни людей, имеющих непосредственное отношение к искусству. Причем речь идет не о тех из них, кто давно болен и чьей смерти, к сожалению, можно ожидать, а о тех, кто здоров и ни о чем таком даже не помышляет. Поэтому трагическое событие станет для фанатов звезды громом среди ясного неба.

Плутон, в «гостях» у которого Луна побывала накануне, вызывает у людей желание манипулировать окружающими, подчиняя себе их волю и заставляя плясать под свою дудку. Он также подталкивает к совершению опрометчивых поступков и занятию экстремальными видами спорта, что во время полнолуния может закончиться трагически. Будут многократно усиливаться любые болезненные состояния, могут сбиться циркадные ритмы, из-за которых взрослые люди, как младенцы, перепутают день с ночью, что повлечет за собой срыв деловых договоренностей и проблемы со здоровьем.

— Что предпринять, чтобы избежать негативных последствий полнолуния?

— Предупрежден, значит, вооружен. Возможно, уже то, что вы знаете о влиянии полной Луны, заставит вас соблюдать осторожность: не ходите в темное время суток по безлюдным местам — паркам, промзонам, городским окраинам. Не провоцируйте агрессивно настроенных людей — как знакомых, так и незнакомых, даже если чье-то поведение вызывает у вас справедливое негодование. Не стоит в это время призывать нарушителя к порядку — лучше пройти мимо, иначе неприятностей не оберетесь. Не ввязывайтесь в авантюры, особенно финансового свойства. Помните, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке. Поэтому, если кто-то обещает вам нереально высокую прибыль, не поддавайтесь искушению, иначе потеряете все, что вложили.

Рекомендуется также отказаться от хирургических операций — они противопоказаны во время любого полнолуния, а уж в такой агрессивный период, как этот, тем более. При полной Луне внутренние органы становятся полнокровными, поэтому любое — даже минимальное — хирургическое вмешательство чревато кровотечениями.

Не стоит делать «резких движений» и в отношениях с близкими людьми: ссора, случившаяся в это время, может привести к серьезным последствиям, вплоть до расставания. Так что, если вы не собираетесь разводиться с мужем, лучше не скандалить с ним, даже если он будет вас провоцировать. Смолчите и перетерпите, вы еще успеете высказать ему все, что хотите, когда наступит более спокойный период и вы не будете рисковать семейным благополучием. Не позволяйте окружающим диктовать вам свою волю. Если видите, что кто-то пытается вами манипулировать, спокойно и твердо осаждайте его, но без нажима и грубости. Не занимайтесь экстремальными видами спорта: не прыгайте с парашютом, не участвуйте в авто- и мотогонках. Даже если на время полнолуния вы заранее наметили участие в подобном «мероприятии», лучше откажитесь от него, поскольку даже автомобиль в период полнолуния нужно водить на минимально разрешенной на каждом участке дороги скорости.

— Нужно ли соблюдать какую-то особую диету в это время?

— В полнолуние не рекомендуется переедать, нужно внимательно следить за сроком годности продуктов, которые вы собираетесь употреблять в пищу, а также быть очень острожными с лекарствами, принимая только те, которые прописал врач, и не допуская их передозировки. Стоит отказаться от алкоголя: даже небольшая доза может повлиять на организм непредсказуемым и неприятным образом. Вообще же, время полнолуния лучше всего провести в уединении, максимально исключив общение и соблюдая пост, но в наше время далеко не у всех есть такая возможность.

Напомним, ранее Валентина Виттрок составила для читателей «ФАКТОВ» гороскоп на май, рассказав, что ждет в этом месяце представителей всех знаков зодиака.

А гороскоп здоровья на последний месяц весны предоставил «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов.

Хаял Алекперов, рассказал также, что май — очень продуктивен для всех знаков зодиака. Положительно повлияет он и на личную жизнь.

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