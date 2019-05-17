Новые тренды в макияже: советы визажиста (фото)

Стиль жизни

Не за горами лето. А это значит, что вместе с ним придут новые тренды во всем. Они коснутся гардероба, прически, маникюра и, конечно же, макияжа. Его искусством необходимо владеть каждой девушке. Ведь как говорила Эсте Лаудер, не бывает некрасивых женщин, бывают равнодушные к себе и косметике. О новых тенденциях в макияже, а также о секретах ухода за кожей «ФАКТАМ» рассказала украинский визажист, многократный призер и судья престижных профессиональных конкурсов Наталья Сердюк.

— Неизменным трендом остается ухоженность — нет ничего привлекательнее естественной красоты, — говорит Наталья Сердюк. — Летний макияж должен быть легким и воздушным, в стиле nude (как будто вы вовсе без косметики). В прошлом остался жесткий контуринг. В летнем макияже кожа немного сияет. Ее поверхность настолько гладкая, что напоминает стекло. Этот тренд называется glass skin.

— Как же добиться такого эффекта?

— На очищенную кожу нанесите увлажняющий крем, затем тон-флюид. Особое внимание уделите проблемным участкам на коже лица: закамуфлируйте дефекты при помощи корректора. Добавьте немного хайлайтера на выступающую часть скулы, спинку носа и над бровью.

Неизменным трендом остается ухоженность – нет ничего привлекательнее естественной красоты

— Правда, что этим летом в тренде веснушки?

— Да, это так. Девушки с веснушками, это ваш звездный час! Покажите свою красивую индивидуальную особенность всем, не скрывайте природную красоту. Профессиональные визажисты сейчас рисуют веснушки практически во всех своих работах, этот прием используется и на показах.

— Какие тени и румяна сейчас актуальны?

— Тени полупрозрачные. Румянец легкий, желательно кораллового или персикового оттенка. Смело используйте теплый акцент в своем макияже!

Кремовые румяна можно нанести на щеки, веки и губы

— А как лучше подчеркнуть красоту глаз? Как стильно оформить ресницы, брови?

— Ресницы обязательно проработайте объемной тушью. Сочетайте матовые текстуры теней в коричневых и кофейных оттенках в технике smoky eyes с глянцевым эффектом на губах. Брови актуальны без четких границ: мягкие, естественные, слегка зачесанные наверх и уложенные при помощи фиксатора.

— Какие губы сегодня в тренде?

— Натуральных оттенков. Губы проработайте блеском, предварительно увлажнив бальзамом для губ. На смену матовым помадам пришли блески для губ: глянец на губах — один из фаворитов летнего сезона. При этом ягодная и красная помада холодного оттенка непременно должны быть в вашей косметичке. Яркие оттенки помад сочетайте с практически ненакрашенными глазами и идеально ухоженной кожей, иначе любое покраснение или прыщик станут еще выразительнее.

Летом в тренде «ягодные» губы

Модный макияж губ невозможен и без розовой помады. Смелым девушкам советую обзавестись также коричневой помадой.

— Что такое мономакияж?

— Это еще один тренд, который также называют монохромным макияжем. Суть его в том, что используется один цвет или одно средство для всего макияжа. Например, кремовые румяна мы можем нанести на щеки, веки и губы. Делается это просто и быстро, а выглядит максимально свежо и минималистично.

— Слышала, что летом также будет актуален макияж в стиле 1980-х.

— Это правда. Его характерные черты — широкие, графичные стрелки, они могут быть неоновые. Также актуальны яркие монотени. Их цвет выбирайте в зависимости от вашего настроения и наносите на верхнее подвижное веко, не выходя за складку.

Модны широкие, графичные стрелки

— Лето — время веселых вечеринок. Как сделать праздничный макияж?

— Используйте блестки и кусочки фольги в макияже губ, глаз, скул. Глиттер и фольга наносятся на «липкую» основу — блеск для губ, основу под тени или вазелин.

— Как летом лучше ухаживать за кожей?

— Начнем с очищения. Для него используйте пенку для умывания, мицеллярный тоник или молочко для снятия макияжа. Выбирайте средство, которое комфортно для вас. Остатки очищающего средства смойте водой. Затем нанесите на кожу увлажняющий либо питательный крем. Это зависит от вашего типа кожи. Все движения по лицу выполняйте по классическим массажным линиям. Один раз в неделю сделайте скрабирование — снимите ороговевший слой клеток, кожа станет более свежей и сияющей.

Скрабирование выполняется после очищения. После скрабирования нанесите крем для ухода. Ваш макияж будет выглядеть безупречно на ухоженной, подготовленной коже.

Наталья Сердюк: «Когда женщина нравится себе, весь мир отвечает ей взаимностью»

— Наталья, как вы стали визажистом?

— Я никогда не мечтала об этой профессии, просто у меня всегда возникало очень много вопросов, на которые я искала ответы. Посещая косметические магазины, я не понимала, как правильно подобрать для себя косметические средства, какие цвета мне подходят. И чем больше ответов я находила, тем больше вопросов появлялось. Я постоянно посещала курсы, мастер-классы, тренинги. В результате стала визажистом. А сегодня и сама обучаю желающих в школе-студии. Бьюти-мир меня захватил целиком и полностью, в профессии я уже более десяти лет.

— Может ли макияж изменить жизнь?

— Безусловно. Макияж — это магия, с помощью которой можно подчеркнуть красоту каждой женщины, показать новые грани ее красоты. Когда женщина нравится себе, весь мир отвечает ей взаимностью.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Все, что меня окружает: природа, события, книги, фильмы, общение с интересными людьми. У меня замечательная работа. Люблю создавать красоту и делиться своими знаниями и опытом. Визажист — очень интересная профессия, я всегда причастна к празднику: выпускной, свадьба, день рождения… Хочу пожелать читателям «ФАКТОВ» побольше счастливых событий в жизни, побольше поводов для радости и праздника. И, конечно же, для встреч с бьюти-мастерами!

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Фото из альбома Натальи Сердюк

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