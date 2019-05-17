На сколько подорожают электроэнергия и другие жилищно-коммунальные услуги

Деньги

Уже пятый месяц миллионы украинцев вынуждены оплачивать электроэнергию по новым правилам. С начала года, в рамках начавшейся реформы энергорынка, энергоуслуги клиентам в Украине оказывают две разные компании — оператор системы распределения и поставщик электроэнергии. Соответственно, изменились форма платежек и реквизиты для оплаты. Но полноценно реформирование энергетического рынка должно произойти с 1 июля, когда заработают все нормы Закона «О рынке электрической энергии». В чем будет заключаться эта реформа, «ФАКТЫ» подробно рассказали в предыдущей статье. Но миллионы украинцев в первую очередь волнует, что будет с ценами на электроэнергию и насколько обоснованны опасения относительно роста тарифов уже в ближайшее время. Попробуем разобраться.

«Эксперты прогнозировали рост цен на электроэнергию весь прошлый год, но этого так и не произошло. Пока тариф для населения по-прежнему составляет 1,68 грн. При этом цены на электроэнергию всегда коррелировались со стоимостью газа, и, так как за прошлый год тариф на газ существенно поднялся, скорее всего, рост цен на электроэнергию все же неизбежен», — рассказал «ФАКТАМ» основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко.

Некоторые специалисты более пессимистичны в своих прогнозах.

«Основной риск, который несет открытие энергетического рынка, — это то, что стоимость электроэнергии может резко подскочить на 30−40%. Причем цены могут вырасти буквально на следующий день после внедрения такого рынка, а потом еще раз через месяц и так далее, потому что государство потеряет возможность влиять и контролировать цены, устанавливаемые энергокомпаниями. Все будет зависеть от монополистов. Что они захотят, то и сделают», — считает эксперт команды нового президента Владимира Зеленского по энергетике, жилищно-коммунальным услугам и антимонопольному регулированию Андрей Герус.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые специалисты высказывают мнение, что резкого роста тарифов на электроэнергию может не произойти.

«Цены на электроэнергию напрямую не зависят от внедрения энергетического рынка. Последние годы мы наблюдали ситуацию, когда цена самой электроэнергии, без учета налогов, расходов на поставку и на финансирование специальных программ, как, например, поддержка внутренней добычи угля или „зеленного тарифа“, для оптовых покупателей в Украине была выше, чем на соседних европейских рынках. А стоимость для домохозяйств была намного ниже. Ситуация с ценой электроэнергии похожа на ту, что в начале года наблюдалась на рынке газа: для оптового покупателя дороже, чем для населения», — сообщил «ФАКТАМ» эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины Карел Хирман.

При этом эксперт не уверен, что рынок электроэнергии действительно заработает с 1 июля.

«Пока у меня есть вопрос: если рынок и заработает, то будет ли полностью соответствовать законным нормам и обязательствам Украины перед Евросоюзом?» — отметил Хирман.

Однако если рынок таки заработает и стоимость электроэнергии действительно существенно возрастет, то как это от отразится на ценах товаров, продуктов, жилищно-коммунальных и прочих услуг?

«Любой рост стоимости энергоносителей неминуемо приводит к подорожанию товаров и услуг. Кроме того, практически одновременно с электроэнергией подорожают услуги по водоснабжению и водоотводу, а также по обслуживанию лифтов. А так как увеличение цены электроэнергии в данном случае будет связано исключительно с административными изменениями, то следствием для экономики станет рост немонетарной составляющей инфляции», — рассказал «ФАКТАМ» эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

«Цены на энергию всегда имеют значительное влияние на макроэкономические показатели, в том числе и на инфляцию. Одновременно они влияют и на расходы населения. Но доля электоэнергии в расходах подавляющего числа домохозайств ниже, чем доля газа, поэтому изменение цены не имеет такого влияния на их расходы. Однако для значительной части бизнеса стоимость электроэнергии достаточно чувствительна и через цены на продукцию предприятий и услуги имеет влияние и на расходы населения», — отметил Карел Хирман.

А еще, по мнению экспертов, увеличение энергетических и коммунальных тарифов вызовет новую волну роста задолженности населения перед поставщиками.

«Одним из ключевых компонентов при разработке цены любого продукта является эластичность рынка и такое понятие, как платежеспособность целевой аудитории, — считает Игорь Черненко. — При этом мы видим, что при определении тарифов на газ, тепло и электроэнергию эти факторы не учитываются. В результате уже сейчас компании, поставщики энергоносителей, столкнулись с тем, что задолженность населения только за электроэнергию составила более 33,6 млрд гривен. Таких показателей еще никогда не было. И, конечно, в случае роста тарифов проблема усугубится.

Кстати, в 2018 году мы видели попытки переложить задолженность неплательщиков на тех, кто платит, и внести ее в квитанции — якобы как «потери при обслуживании мест общего пользования» в многоэтажках. Однако это только ухудшило платежную дисциплину даже среди тех, кто ранее исправно оплачивал услуги. Сюда же добавляется снижение процента субсидируемых домохозяйств, что также скажется на финансово-экономической деятельности энергокомпаний".

Впрочем, эксперты считают, что, объединившись и используя новые механизмы управления многоквартирными домами, люди смогут частично снизить свои расходы на «коммуналку».

«Подорожание электроэнергии однозначно отразится на стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как минимум в связи с тем, что в тариф на обслуживание домов входит оплата электроэнергии, используемой для работы лифтов, насосного оборудования, а также освещения мест общего пользования. При этом, согласно новому законодательству, жители многоэтажек могут самостоятельно выбирать управляющего своим домом. То есть экономить можно за счет выбора более дешевой управляющей компании или создания своего общества совладельцев многоквартирного дома, как неприбыльной организации. Также экономить можно, выполняя комплекс мероприятий по энергоэффективности, которые приведут к уменьшению объемов потребляемой электроэнергии», — подытожил Черненко.

Стоит напомнить, что с 1 мая вступил в силу Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который предлагает новые схемы взаимоотношений между жильцами многоэтажек и поставщиками услуг. В частности, теперь все вопросы, связанные с содержанием домового хозяйства, взаимодействием с поставщиками воды, отопления и других услуг, может решать нанятый жильцами управитель или управляющая компания.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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