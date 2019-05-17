"Евробляхеров" не устроила отсрочка штрафов: протесты возобновятся

Общество

Несмотря на то что парламент принял закон, которым предусматривается отсрочка введения в действие закона о штрафах для владельцев машин на еврономерах на три месяца, «евробляхеры» остались недовольны и могут продолжить протесты.

Как сказал автоюрист Денис Конюшко, комментируя решение парламента, основной целью протестов «евробляхеров» под Верховной Радой в Киеве была отсрочка закона о применении штрафов.

На ближайшие три месяца они этого добились, но 24 августа митинг может возобновиться.

По его словам, вопрос не в оплате таможенных пошлин, вопрос исключительно в отсрочке закона о применении штрафных санкций.

«Кто хотел растаможить авто, тот уже это сделал. Сейчас речь идет о том, что 24 августа будет такой же митинг. Снова с целью продолжения действия льготного закона, исключительно для того, чтобы не началась процедура штрафования», — объяснил он.

По мнению эксперта, решение Рады было принято под давлением митингующих, вполне вероятно — с целью получения политических дивидендов на грядущих парламентских выборах.

Напомним, под Верховной Радой два дня продолжались протесты «евробляхеров». Они требовали отменить акциз и отсрочить введение крупных штрафов за просрочку растаможки авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter