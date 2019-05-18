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Google посвятил яркий дудл Омару Хайяму
Самый популярный в мире поисковик Google выпустил анимированный дудл в честь дня рождения знаменитого персидского философа, математика, астронома и врача Омара Хайяма.
Ученый родился в иранском Нишапуре. Омар был сыном палаточника, также у него была младшая сестра по имени Аиша. В 8 лет начал глубоко заниматься математикой, астрономией, философией. В 12 лет Омар стал учеником Нишапурского медресе. Позднее обучался в медресе Балха, Самарканда и Бухары. Там он с отличием закончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию врача.
Хайям внес весомый вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей. На протяжении всей жизни он писал стихотворные афоризмы (рубаи), в которых высказывал свои сокровенные мысли о жизни и человеке.
Дудл изображает персидский ковер на котором вышит логотип Google внизу. На основном месте изображен Омар Хайям. Он сидит под деревом и читает большую книгу. В одной руке он держит гроздь винограда, а другой рукой чертит в воздухе разнообразные фигуры.
Также рядом с фигурой можно видеть планету, солнце и пролетающую пару птиц.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Google создал забавный дудл в честь Дня матери, который в этом году в Украине отмечали 12 мая. Вместе с Украиной День матери в этот день также отмечали в США, Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Никарагуа, ОАЭ, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре, Австралии — всего в 85 странах мира.
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