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Спорт

Невеста Криштиану Роналду дебютировала на телевидении (видео)

11:28 18 мая 2019 723
Джорджина Родригес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Подруга знаменитого футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, известная своей модельной карьерой, работой продавцом в мадридском бутике Gucci, а также деятельностью на посту управляющей в клинике по пересадке волос, впервые появилась на телевидении.

Родившаяся в Испании 25-летняя Джорджина сыграла главную роль в анонсе итальянского парфюмерного бренда, опубликовав видео в Instagram.

«Наконец-то я могу рассказать вам об этом проекте!!! У меня было так много эмоций… Это телевизионная реклама парфюма Twinset. Я прекрасно провела время во время съемок. Это было очень весело. Спасибо всем профессионалам, которые работали над клипом», — написала Джорджина Родригес в соцсетях.

В рекламе девушка бегала по дому, игриво примеряя одежду. В ролике также не обошлось без намека на присутствие Криштиану Роналду: сначала в кадре появляется футбольный мяч, а в конце в комнату Джорджины кто-то заходит.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут в Турине и воспитывают четырех детей — Криштиану-младшего, двойняшек Еву и Матео, а также общую дочь модели и футболиста «Ювентуса» — Алану Мартину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джорджина Родригес сделала важное заявление.

Фото Instagram

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