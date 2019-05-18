Спорт

Наставник Люксембурга вызвал в сборную на матч с Украиной родных братьев и своего сына (фото)

Главный тренер сборной Люксмебурга Люк Хольц (на фото) вызвал 28 футболистов на товарищеский матч против Мадагаскара (2 июня в Люксембурге), а также поединки отбора к Евро-2020 c Литвой (7 июня в Вильнюсе) и Украиной (10 июня во Львове).

По сравнению с предыдущими поединками в отборочном цикле 49-летний специалист пригласил трех новичков — защитника немецкого «Нюрнберга» Сеида Кораца, форварда Клейтона Дуарте из французского «Меца» и… своего сына — полузащитника Кевина Хольца из выступающей в чемпионате Люксембурга «Этцеллы».

Сын главного тренера сборной Люксембурга 26-летний Кевин Хольц

Вызван в сборную и полузащитник японского клуба «Джубило Ивата» Жерсон Родригес, чей автогол на 93-й минуте принес Украине победу в первом поединке с Люксембургом. А еще — родные братья 19-летний Венсан Тиль и 25-летний Оливье Тиль.

Кстати, игра против Мадагаскара станет прощальной в национальной команде для 34-летнего ветерана сборной Люксембурга — полузащитника Марио Мутша (101 матч, четыре мяча).

Полностью список сборной Люксембурга выглядит так: вратари — Ральф Шон («Уна Штрассен»), Тим Кипс («Магдебург», Германия), Антони Морис («Эксельсиор», Бельгия); защитники — Дирк Карлссон («Грассхоппер», Швейцария), Максим Шано («Нью-Йорк Сити», США), Ларс Жерсон («Норчепинг», Швеция), Энес Махмутович («Мидллсбро», Англия), Матиас Яниш («Дифферданж 03»), Лоран Янс («Мец», Франция), Кевин Мальже («Дюделанж»), Вахид Селимович («Аполлон», Кипр), Марвин да Граса («Прогрес Нидеркорн»), Сеид Корац («Нюрнберг», Германия); полузащитники — Леандру Баррейру («Майнц», Германия), Кристофер Мартинш Перейра («Труа», Франция), Марио Мутш («Прогрес Нидеркорн»), Данел Синани («Дюделанж»), Алдин Скендерович («Эльверсберг», Германия), Оливье Тиль («Уфа», Россия), Венсан Тиль («По», Франция), Кевин Хольц («Этцелла»), Крис Филипс («Легия», Польша); нападающие — Стефано Бенси («Фола»), Даниэль да Мота («Расинг»), Орельен Жоаким («Эксельсиор», Бельгия), Жерсон Родригес («Джубило Ивата», Япония), Давид Тюрпель («Дюделанж»), Клейтон Дуарте («Мец», Франция).

Напомню, что УЕФА отклонил протесты Люксембурга и Португалии по «делу Мораеса», и сборная Украины с четырьмя очками по-прежнему лидирует в отборочной группе Евро-2020. У Люксембурга — 3 пункта, у Португалии — 2, у Сербии — 1 (игра в запасе) и у Литвы — 0 (матч в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины на матчи против Сербии и Люксембурга 31 футболиста.

Фото flf. lu



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