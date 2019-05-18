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«Бавария» перед расставанием с Рибери и Роббеном 29-й раз стала чемпионом Германии (фото, видео)
В субботу, 18 мая, самая титулованная команда Германии «Бавария», разгромив дома «Айнтрахт» — 5:1, с 78 очками седьмой раз подряд и 29-й в истории выиграла состязания в бундеслиге (дортмундская «Боруссия», одолевшая в гостях одноклубников из Менхенгладбаха — 2:0, отстала на два очка).
По случаю седьмого подряд чемпионства пиво в раздевалке «Баварии» лилось рекой
Кстати, наставник мюнхенцев Нико Ковач 16 лет назад в футболке «Баварии» добыл Серебряную салатницу как игрок и вот теперь поднялся на вершину как тренер.
Нико Ковач с главным трофеем бундеслиги
В то же время знаменитый футболист «Баварии» Франк Рибери, который по окончании сезона, как и еще один звездный игрок Арьен Роббен (оба забили «Айнтрахту»!), покинет команду, девятый раз стал чемпионом Германии. Француз верой и правдой служил мюнхенскому гранду 12 лет, голландец — 10 лет.
Покидающий «Баварию» Франк Рибери после игры на «Альянц Арене» не стыдился слез
Кстати, накануне оба знаменитых футболиста приняли участие в презентации новой домашней формы «Баварии» на сезон-2019/2020. Экипировка выполнена в традиционном для мюнхенцев красном цвете. При этом главная особенность формы — узор на футболке, напоминающий фасад домашнего стадиона клуба «Альянц Арены».
Итоговое положение лидеров: 1. «Бавария» -- 78 очков; 2. «Боруссия» Д. — 76; 3. «Лейпциг» — 66; 4. «Байер» — 58; 5. «Боруссия» М. — 55; 6. «Вольфсбург» — 55; 7. «Айнтрахт» — 54.
Лучшим бомбардиром бундеслиги с 22 мячами стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски (кстати, в девяти матчах последнего тура было забит 41 гол!). «Ганновер» и «Нюрнберг» вылетели из элитного дивизиона (повышение в классе себе уже обеспечил «Кельн»), а «Штутгарту» еще предстоят переходные матчи с третьей командой второй бундеслиги.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски с призом лучшему бомбардиру чемпионата Германии
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» впервые за восемь лет не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фото ФК «Бавария»
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.