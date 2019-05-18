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Голы-красавцы де Пены и Цыганкова принесли «Динамо» победу над «Мариуполем»: видеообзоры матчей
В субботу, 18 мая в Киеве, Полтаве и Львове состоялись поединки 29-го тура чемпионата Украины по футболу, завершившиеся победами хозяев поля.
Чемпионат Украины. 29-й тур
«Динамо» (Киев) — «Мариуполь» — 2:1 (де Пена, 32, Цыганков, 87 — Федорчук, 90+2).
«Динамо»: Бущан, Сидклей, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Шепелев, Андриевский (Шапаренко, 90), де Пена, Цыганков, Русин (Беседин, 82).
«Ворскла» (Полтава) — «Арсенал-Киев») — 2:0 (Коломоец, 6, Васин, 58).
«Карпаты» (Львов) — «Десна» (Чернигов) — 2:0 (Понде, 52, Мякушко, 77). На 49-й минуте удален Йода («Карпаты»).
«Олимпик» (Донецк) — «Черноморец» (Одесса) — 2:1 (Диейе, 17, Вантух, 49 — Павлов, 47). На 90+3-й минуте удален Норенков («Черноморец»).
Болельщики киевского «Динамо», похоже, уже и забыли, когда «бело-синие» выходили на матч в оптимальном составе. Вот и в принципиальном поединке на «Олимпийском» против «Мариуполя» Александр Хацкевич не смог рассчитывать на травмированных Буяльского (после столкновения с голкипером «Зари» Шевченко врачи констатировали у Виталия перелом двух ребер, одно из которых проткнуло легкое), Вербича, Соля, Кадара, Пиварича, Миколенко (он еще и дисквалифицирован), а также на отбывших в лагерь сборной Украины U20 Попова, Цитаишвили и Супрягу. Зато впервые в этом году в заявку киевлян попали выздоровевшие Беседин и Дуэлунд (датчанин уже даже успел забить два мяча в поединках за молодежный состав).
Динамовцы воплотили свое солидное преимущество в гол на 32-й минуте, когда после подачи углового уругвайский новичок де Пена шикарным ударом слету не оставил шансов бывшему голкиперу… «Динамо» Худжамову. А ближе к финальному свистку классным дальним «выстрелом» ворота приазовцев в седьмом (!) матче соперников подряд поразил Цыганков, забивший 15-й мяч в сезоне. Гол экс-динамовца Федорчука в ворота Бущана в компенсированное время уже ничего изменить не мог. Команда Хацкевича отложила чемпионство «Шахтера», по крайней мере, на сутки.
Наконец-то, порадовала своих болельщиков в родных стенах «Ворскла», выигравшая в Полтаве впервые с… октября прошлого года. Причем почин успеху команды Виталия Косовского положил в свое время привлекавшийся в сборную Украины нападающий Коломоец, который не мог поразить ворота соперников целых 29 (!) матчей — с 13 мая 2018-го.
«Ворскла» с 38 очками практически обеспечила себе сохранение прописки в элитном дивизионе (напомню, что 12-я команда по итогам сезона вылетит из премьер-лиги, а 10-я и 11-я проведут переходные матчи со вторым и третьим клубами первой лиги), а вот у команды Игоря Леонова борьба за спасение в самом разгаре.
«Карпаты» в домашней игре с «Десной», даже оставшись в меньшинстве после удаления в начале второго тайма Йоды, смогли под проливным дождем (вода в прямом смысле стояла на поле!) прервать свою пятиматчевую серию без побед. Три очка «зелено-белым» принесли точный удар головой родившегося в Румынии португальца Понде и шикарный «выстрел» со штрафного Мякушко.
Выходя на матч против «моряков», футболисты «Олимпика» уже знали об успехе «Карпат» и поэтому провели встречу против «Черноморца» собранно и заслуженно победили. Напрямую дончане из премьер-лиги уже не вылетят. Что же касается одесситов, то, одержав всего одну победу в десяти последних матчах, команда по-прежнему находится на дне турнирной таблицы. До финиша — всего три тура.
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 73 очка (28 матчей);
2. «Динамо» — 65 (29);
3. «Александрия» — 48 (28);
4. «Мариуполь» — 39 (29);
5. «Заря» — 39 (28);
6. «Львов» — 30 (28);
7—12-е места
7. «Ворскла» — 38 (29);
8. «Десна» — 38 (29);
9. «Олимпик» — 31 (29);
10. «Карпаты» — 29 (29);
11. «Арсенал-Киев» — 25 (29);
12. «Черноморец» — 22 (29).
Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).
В 29-м туре чемпионата Украины 19 мая сыграют: (1—6-е места) «Александрия» — «Львов», «Заря» — «Шахтер».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» 13-й раз в истории выиграл Кубок Украины.
Фото ФК «Динамо»
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