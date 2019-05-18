Спорт

В субботу, 18 мая, на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч самого старого турнира в истории футбола — Кубка Англии (первый розыгрыш состоялся в сезоне-1871/1872).

В решающем поединке «Манчестер Сити» разгромил десятую команду премьер-лиги «Уотфорд» — 6:0 (Сильва, 26, Стерлинг, 38, 81, 87, де Брюйне, 61, Жезус, 68), шестой раз завладев трофеем (до этого «МС» побеждал в 1904-м, 1934-м, 1956-м, 1969-м и 2011 годах). Заодно «горожане» оформили чемпионский хет-трик в сезоне (ранее команда Хосепа Гвардиолы завоевала Кубок английской лиги и добыла «золото» премьер-лиги).

Пятый трофей в своей карьере на Туманном Альбионе завоевал 22-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший в финале все 90 минут (в его послужном списке уже значатся по два триумфа в чемпионате и Кубке лиги). Зинченко стал третьим украинским футболистом, которому покорился Кубок Англии. В 2002 и 2003 годах победу в турнире в составе «Арсенала» отпраздновал Олег Лужный, а в 2007-м на кубковую вершину вместе с «Челси» поднялся Андрей Шевченко.

«Близнецы» из Манчестера — Кевин де Брюйне и Александр Зинченко

Отметим, что «Манчестер Сити» не до длительных празднований, поскольку у клуба появились огромные проблемы: его могут исключить из Лиги чемпионов минимум на сезон. Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами обвиняет чемпиона Англии в нарушении финансового фэйр-плей. Правда, любое решение УЕФА «Сити» еще сможет оспорить в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руслан Малиновский стал в составе «Генка» чемпионом Бельгии.

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