Позорище: пассажирка устроила пьяный дебош в самолете Барселона-Киев (видео 18+)

Общество

В самолете Барселона — Киев пассажирка устроила пьяный дебош. Как говорят очевидцы, девушке не понравились сидевшие рядом иностранные граждане. За время полета конфликт обострился настолько, что девушка начала бить ногами своих соседей по ряду. Нервная пассажирка требовала немедленно очистить салон.

Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.

«Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они — иностранцы», — рассказала в Facebook Александра Ефименко.

Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.

На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, похожий случай был на рейсе, следовавшем в турецкую Анталью. До места назначения самолет не долетел, совершив внеплановую посадку. Стюардессе понадобилась помощь медиков. А 1 января 2019 года стало известно, что из-за пьяной выходки российского хоккеиста на борту самолет Сочи — Москва пришлось посадить в Воронеже.

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