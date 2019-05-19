Уайлдер сдержал слово и «убил» на ринге Бризила: видео нокаута

Спорт

Американец Деонтей Уайлдер (41 победа, 40 из них — нокаутом, 1 ничья) успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В поединке со своим соотечественником Домиником Бризилом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) «Бронзовому бомбардировщику» понадобился всего один раунд, чтобы отправить в нокаут своего соперника.

Перед боем эмоциональный Деонтей заявил о том, что «убьет» на ринге своего соперника. Эти слова очень обидели Бризила, но в самом бою он ничего не смог противопоставить «Бронзовому бомбардировщику». Более того, Уайлдеру хватило 35 ударов (девять из них — точных), чтобы рефери принял решение об остановке поединка.

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw — CBS Sports (@CBSSports) 19 мая 2019 г.

Deontay Wilder aka One Punch Man. pic.twitter.com/hqMcQoD0Qb

«Сегодня вечером я выплеснул все эмоции. Я знаю, что этому поединку предшествовала серьезная раскрутка. Было много вражды и сказанных слов, но все это только что вышло из меня. Именно это делает бокс таким замечательным видом спорта. Я видел, как Доминик замедлился. После того, как я попал правой, язык его тела изменился. Когда у тебя за плечами столько нокаутов, ты сразу это замечаешь.

Я только что сказал Бризилу, что отношусь к нему с любовью и, конечно же, хочу видеть, как он отправится домой к своей семье. Я знаю, что мы наговорили друг другу много разных вещей, но когда после всего этого ты можешь подраться с парнем, а потом обнять его и поцеловать… Я хочу, чтобы мир был таким. Мы пожали друг другу руки и оба увидим завтрашний день, а это самое главное", — приводит слова чемпиона Ring TV.

А вот побежденный Бризил считает, что рефери рано остановил поединок. «Мне кажется, рефери остановил бой немного рано, потому что я слышал, как он говорит: „Семь, восемь“. Но это бокс. Он выполнил свою работу и защитил меня для того, чтобы я имел возможность провести следующий поединок. Это была ситуация, когда Уайлдер нанес мощный и точный удар правой первым. Я собирался перевести бой в поздние раунды. Я вернусь и снова буду бороться за титул чемпиона мира в хэвивейте. Я поднялся на ноги, но они подкосились. Это супертяжелый дивизион, поэтому здесь стоит ожидать мощные удары от парней, обладающих большой силой», — сказал Доминик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный промоутер дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер — Джошуа.

Фото Showtime

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