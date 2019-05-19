«МанСити» объявил об уходе знаменитого капитана команды (фото)

Спорт

Новоиспеченный победитель премьер-лиги и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды — 33-летнего защитника сборной Бельгии Венсана Компани, верой и правдой служившего «горожанам» 11 сезонов.

За годы выступлений в «Сити» Компани (сын выходца из Конго и бельгийки) провел 360 матчей и выиграл 12 трофеев (четыре чемпионства, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны).

«Пришло время уйти, как бы трудно ни было. Отличный сезон, чтобы сделать это. Я не чувствую ничего, кроме благодарности. Благодарен всем, кто поддерживал меня в особенном путешествии, в очень особенном клубе. Я помню первый день так же хорошо, как и последний. Я помню безграничную доброту, которую я получил от всех в Манчестере. Я никогда не забуду, как все болельщики „Манчестер Сити“ оставались верными мне в хорошие и особенно в плохие времена. Вопреки всему, вы всегда поддерживали меня и вдохновляли никогда не сдаваться. Владелец клуба Шейх Мансур изменил мою жизнь и жизнь всех болельщиков клуба по всему миру, за что я навсегда благодарен. „Голубые“ бросили вызов установленному порядку вещей, и я считаю, что это потрясающе», — цитирует Венсана Компани, который за свою карьеру успел поиграть также в «Андерлехте» и «Гамбурге», официальный сайт клуба.

Кстати, в марте 2019-го ESPN в сотрудничестве с Marvel в связи с выходом на экраны американского фильма «Капитан Марвел» реализовали любопытный проект, представив выдающихся капитанов современного футбола в образе супергероев. Всех их наделили определенными характеристиками. К примеру, капитан «Барсы» Месси — «всемогущие всесторонние способности», капитан «Реала» Рамос — Мистер Клатч (умение решать исходы матчей в концовках), а вот Компани — настоящий лидер.

Добавим, что Венсана считают образцовым семьянином. С 2011 года он женат на Карле Хиггс, которая подарила футболисту двух детей: дочь Сиенна родилась в июня 2010-го, а сын Кей — в октябре 2013 года.

Венсан с супругой Карлой

Как сообщил официальный сайт «Андерлехта», 33-летний Венсан Компани продолжит выступления в брюссельском клубе, где когда-то начинал свою яркую карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко выиграл с «МанСити» самый старый трофей мирового футбола.

Фото Getty Images

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