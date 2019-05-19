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- 20:23 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча чемпионата Украины
В среду, 22 мая, на стадионе «Металлист» в Харькове в рамках 30-го тура чемпионата Украины в принципиальной дуэли сразятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ШАХТЕР»
Команда Паулу Фонсеки выйдет на поле в статусе 12-кратного чемпиона Украины, а подопечные Александра Хацкевича — в ранге вице-чемпиона. Кстати, именно матчи «оранжево-черных» и «бело-синих» без турнирной мотивации отличались в последние годы повышенным градусом борьбы.
В нынешнем сезоне «Шахтер» и «Динамо» провели уже пять очных встреч: в поединке за Суперкубок страны выиграли киевляне (1:0), в премьер-лиге гранды обменялись домашними победами и еще раз сыграли вничью на «Олимпийском» (1:0 и 0:0 в Киеве и 2:1 в Харькове). Кроме того, в четвертьфинале Кубка Украины в игровое время была зафиксирована ничья (1:1), а в серии пенальти удачливее оказались горняки.
В прямой телетрансляции встречу «Шахтер» — «Динамо» 22 мая в 19:36 покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, начиная с 18:55, эксперты в программе «Тур ONLINE» обсудят предстоящую встречу лидеров, а после финального свистка подведут ее итоги.
Традиционно болельщики смогут увидеть по телевизору и другие поединки тура премьер-лиги.
21 мая (вторник)
«Черноморец» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 1»
«Десна» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 2»
«Арсенал-Киев» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 1»
22 мая (среда)
«Мариуполь» — «Александрия» 17:00 «Футбол 2»
«Львов» — «Заря» 17:00 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Украины.
Фото ФК «Динамо»
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