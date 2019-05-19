«Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Спорт

В среду, 22 мая, состоится последняя в сезоне дуэль украинских грандов — донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», которые сразятся на харьковском стадионе «Металлист» в рамках 30-го тура премьер-лиги (кстати, непримиримые соперники начнут и следующий сезон — матчем за Суперкубок страны).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича, за которой вы сможете следить в этой новости.

Поединок в Харькове начнется в 19:36

Встреча «Шахтер» — «Динамо» начнется несколько позже запланированного — в 19:36, сообщается на странице донецкого клуба в Instagram. Это отсылка к году основания новоиспеченного чемпиона ФК «Шахтер» — 1936-му.

Арбитр из Мукачево

Работать на поединке в Харькове судейский комитет федерации доверил 38-летнему рефери ФИФА из Мукачево Ярославу Козыку. Ранее этот арбитр ни разу не судил матчи между «Шахтером» и «Динамо», хотя 2017 году он был четвертым судьей на игре грандов в премьер-лиге (0:0).

В этом сезоне Козык провел пять встреч чемпионата Украины с участием «бело-синих» и «оранжево-черных», и каждый раз фавориты побеждали: «Львов» — «Динамо» — 0:1, «Александрия» — «Шахтер» — 0:2, «Динамо» — «Олимпик» — 1:0, «Шахтер» — «Александрия» — 2:0, «Десна» — «Динамо» — 1:2 и «Шахтер» — «Львов» — 5:0.

38-летний рефери Ярослав Козык

«Шахтер» — чемпион

После победы в Запорожье над «Зарей» команда Паулу Фонсеки третий раз подряд и 12-й в истории стала чемпионом Украины. За три тура до финиша отрыв «Шахтера» от «Динамо», победившего на «Олимпийском» «Мариуполь», составляет 11 очков.

Напомним, что чемпионский титул позволит «оранжево-черным» стартовать сразу в групповом турнире Лиги чемпионов, а динамовцам еще предстоят два раунда квалификации.

«Шахтер» под началом португальца Паулу Фонсеки выиграл третий подряд чемпионат страны

У «Динамо» на 22 титула больше

Досрочно став чемпионом Украины, «Шахтер» добыл 39-й трофей в клубной истории. Дончане завоевали Кубок УЕФА, четырежды побеждали в Кубке Советского Союза и один раз выиграли Суперкубок СССР. В годы независимости «оранжево-черные» 12 раз стали чемпионами Украины, 13 раз — обладателями Кубка страны и восемь раз — национального Суперкубка.

Правда, до «коллекции» киевского «Динамо» горнякам еще далековато: у «бело-синих» — 61 трофей. Во времена Союза динамовцы дважды поднялись на вершину Кубка кубков, выиграли Суперкубок УЕФА, 13 раз — чемпионат СССР, 9 раз — Кубок страны и 3 раза — Суперкубок Советского Союза. Также у киевлян — 15 чемпионских титулов в Украине, 11 побед в Кубке страны и семь — в национальном Суперкубке.

В 1986 году руководимое Валерием Лобановским киевское «Динамо» завоевало Кубок кубков

Команда Хацкевича без 10 футболистов

В конце сезона наставник «Динамо» Александр Хацкевич столкнулся с огромными кадровыми проблемами. По разным причинам против «Шахтера» в Харькове не смогут сыграть 10 футболистов: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский и Фран Соль травмированы, Назарий Русин дисквалифицирован, а Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Владислав Супряга в составе сборной Украины U20 готовятся к чемпионату мира в Польше.

У «Шахтера» из-за перебора желтых карточек встречу пропустит Тарас Степаненко, а из-за травмы — Майкон.

В матче с «Мариуполем» травмированный Виталий Миколенко болел за одноклубников из сектора динамовских ультрас

Позади 60 матчей

«Шахтер» и «Динамо» проведут в Харькове 61-ю очную дуэль в чемпионатах Украины. Пока преимущество на стороне киевлян: 24 победы, 20 поражений, 16 ничьих (разница мячей — 76:69).

В последних пяти встречах на поле «оранжево-черных» «Шахтер» отпраздновал одну победу, еще один матч завершился вничью и трижды выиграло «Динамо» (разница мячей — 7:5 в пользу «бело-синих»).

12-е противостояние Фонсеки и Хацкевича

После прихода Александра Хацкевича на пост главного тренера «Динамо» его подопечные 11 раз противостояли «Шахтеру» Паулу Фонсеки. Статистика встреч в пользу наставника «бело-синих»: пять побед динамовцев, три ничьи и три поражения (в финалах Кубка и Суперкубка страны и в предпоследней игре премьер-лиги). Разница мячей — 8:8. В актив португальскому специалисту можно внести и недавний выигрыш в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.

Наставники команд — Паулу Фонсека и Александр Хацкевич

Букмекеры ставят на дончан

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор отдают предпочтение «Шахтеру». К примеру, «Фаворит» принимает ставки на выигрыш горняков с коэффициентом 1,92, на ничью — 3,65, на победу «Динамо» — 3,60. А у конторы 1xBet соответствующие показатели равны 1,95, 3,66 и 3,78.

Состав «Шахтера» дороже на 40 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Шахтера» дороже общей стоимости футболистов «Динамо» на 40,7 млн евро — 123 млн евро против 82,3 миллиона.

Самые дорогие футболисты донецкой команды Исмаили (18 млн евро), Тайсон (13 млн), Марлос (11 млн), а также Тете и Тарас Степаненко (по 10 млн).

В топ-шестерку самых дорогих игроков столичного клуба входят: Виктор Цыганков (13 млн евро), Фран Соль (6 млн), Беньямин Вербич (5,5 млн), Сидклей (5 млн), а также Сергей Сидорчук и Тамаш Кадар (по 4,5 млн).

Один из самых дорогих футболистов «Динамо» Фран Соль, перенесший операцию на плече, в этом сезоне уже не сыграет

Maruv, Гайтана и Полякова

Сразу после окончания поединка против «Динамо» донецкий «Шахтер» отпразднует свой тройной успех в сезоне (триумф в Суперкубке и Кубке Украины, а также победа в премьер-лиге). В праздничном концерте после церемонии награждения команды Паулу Фонсеки золотыми медалями на стадионе «Металлист» выступят Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Напомним, что Maruv в этом году выиграла украинский отбор на «Евровидение», но из-за скандала с концертами в России отказалась участвовать в песенном конкурсе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матч «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтер», ФК «Динамо»



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