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Ани Лорак по-настоящему любила не Мурата: росСМИ назвали человека, с которым у певицы были «серьезные чувства»

Экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу не все рассматривали в качестве подходящей для певицы партии. Такими откровениями поделился Константин Алексеев, продюсер экс-солистки группы «ВИА Гра» Алены Винницкой, пишет eg.ru.

«Мурата ранее как ее мужа я даже никогда не рассматривал»,приводит издание слова Алексеева.

По словам продюсера, он полагал, что певица должна была выйти замуж за бывшего игрока киевского «Динамо» Сергея Реброва.

«Я всегда считал, что Каролина должна была расписаться со своим футболистом Сережей. Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. И видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства», — заверил Алексеев.

Также он утверждает, что когда Каролина уезжала на гастроли, у нее подозревали связь с бывшим продюсером Юрией Фалесой, что злило Реброва, утверждавшего, что он, «с такими ногами», найдет себе другую девушку.

«Короче, оба повели себя как дураки. Так уж устроена жизнь. Душа не всегда находится в состоянии любви и жертвования. Иногда инстинктивно хочется сделать что-то вопреки. За это они и поплатились своим счастьем»,— резюмировал продюсер Алены Винницкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочка Ани Лорак дебютировала на сцене, правда, пока еще только школьной. Свидетелем ее успеха стал папа девочки Мурат Налчаджиоглу, приезжавший к ней в гости.

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