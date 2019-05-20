- 3:55 Олег Газманов рассказал, почему не спит с женой в одной спальне
- 3:25 Учитесь, девчонки: Ева Герцигова в прозрачном наряде без нижнего белья заткнула за пояс молодых моделей
- 2:50 Жертва банды педофилов: девушку изнасиловали более ста мужчин
- 2:44 Очень хотела получать пенсию: женщина пять месяцев прятала в подвале труп своей матери
- 2:29 Потрясающий вид: Киев вошел в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами
- 1:24 Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
- 1:10 Шесть стран против: Совбез ООН окончательно заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
- 0:50 Ани Лорак снова беременна, — СМИ
- 23:51 Италия и Великобритания выиграли «битвы за жизнь» на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:48 Президент Зеленский подписал свой первый указ
Ани Лорак по-настоящему любила не Мурата: росСМИ назвали человека, с которым у певицы были «серьезные чувства»
Экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу не все рассматривали в качестве подходящей для певицы партии. Такими откровениями поделился Константин Алексеев, продюсер экс-солистки группы «ВИА Гра» Алены Винницкой, пишет eg.ru.
«Мурата ранее как ее мужа я даже никогда не рассматривал»,приводит издание слова Алексеева.
По словам продюсера, он полагал, что певица должна была выйти замуж за бывшего игрока киевского «Динамо» Сергея Реброва.
«Я всегда считал, что Каролина должна была расписаться со своим футболистом Сережей. Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. И видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства», — заверил Алексеев.
Также он утверждает, что когда Каролина уезжала на гастроли, у нее подозревали связь с бывшим продюсером Юрией Фалесой, что злило Реброва, утверждавшего, что он, «с такими ногами», найдет себе другую девушку.
«Короче, оба повели себя как дураки. Так уж устроена жизнь. Душа не всегда находится в состоянии любви и жертвования. Иногда инстинктивно хочется сделать что-то вопреки. За это они и поплатились своим счастьем»,— резюмировал продюсер Алены Винницкой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочка Ани Лорак дебютировала на сцене, правда, пока еще только школьной. Свидетелем ее успеха стал папа девочки Мурат Налчаджиоглу, приезжавший к ней в гости.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».