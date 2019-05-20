Больше не худышка: мисс Вселенную отправили в «плюс-сайз» за лишний килограмм веса

Шоу-бизнес

Модель из Колумбии Паулина Вега горько посетовала о том, что агентства больше не считают ее худой. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что «Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега оказалась в категории плюс-сайз после того, как позволила себе поправиться на килограмм.

По словам модели, у нее был неприятный опыт, который заставил ее по-другому относиться к своей фигуре.

«То, что я расскажу вам, произошло со мной полтора года назад. В то время я много путешествовала и спала больше в самолете, чем в моем собственном доме. Я работала в США, в модельном агентстве Майами. Я чувствовала себя здоровой и довольной своим телом. Спустя несколько месяцев я вернулась, но в агентстве мне сказали, что я поправилась на 1 килограмм, и они больше не рассматривают меня как лицо компании, что я из „тощей“ превратилась в модель плюс-сайз», — сообщила девушка.

По ее словам, эта история заставила ее задуматься о странных стандартах модельной индустрии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отличие от Паулины, известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм столкнулась с совершенно противоположной проблемой. Когда она поделилась в Instagram своими фото в откровенном купальнике, сделанными во время отдыха, они вызвали неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Многие из них не оценили новые снимки Грэм из-за того, что плюс-сайз-модель показалась им исхудавшей. «Люди все еще называют это ''плюс-сайз''?», «Со временем она станет моделью обычного размера…», «Становясь такой худой, не потеряй себя. Ты так вдохновляешь полных женщин и девочек», — посетовали фолловеры.

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