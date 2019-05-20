Звезда сериала «Султан моего сердца» разделась на пляже в Турции

Шоу-бизнес

Исполнительница главной роли в сериале «Султан моего сердца» Александра Никифорова вернулась в прошлую пятницу в Турцию, где ранее проходили съемки. На этот раз актриса прилетела туда не работать, а отдыхать, пишет Cosmopolitan.

Сразу по прибытию девушка опубликовала в Instagram снимок себя в черном платье в пол.

«Кажется, я в полной боевой готовности к ужину a la carte, — написала с юмором Александра. — Программа на три дня насыщенная, на ужин ждут именитые шеф-повара: турок Музаффер Айдын, наш Виктор Беляев и итальянец Фабриццио Фаттуччи».

Отмечается, что артистка поселилась в пятизвездочном спа-отеле, где, кажется, есть абсолютно все для восстановления сил, в том числе и удобный пляж.

А так как фанаты Никифоровой знают, что она выкладывает в соцсети свои целомудренные кадры, то ее фото на пляже очень обрадовало фолловеров.

На нем Александра в разноцветном бикини позирует на берегу моря. Актриса повернулась к камере, придерживая солнечные очки. Возле девушки на песке стоит бокал с коктейлем. «Май! Обороты набирай!» — игриво призвала актриса.

Поклонники сразу же оценили ее фигуру. «Саша! Видно, настроение у вас хорошее, значит, отдых удался», «А купальник у вас бомбический… Да и вообще все супер. Красавица!!!» — написали они.

Издание отмечает, что Никифорова не часто позволяет себя бездельничать и почти всегда находит, чем себя занять. Но на каникулах Александра может позволить себе немного полениться.

«Ветер в волосах, птицы поют, платье развивается по ветру и свобода, свобода! Знаю, что есть люди, которых абсолютная свобода пугает и дезориентирует, другие просто начинают скучать. Как-то так прекрасно сложилось в моей жизни, что мне никогда не бывает скучно, наоборот, всегда не успеваю что-то интересное из списочка», — рассказала Александра.

Единственное из-за чего Никифорова переживает в отпуске — это ее фигура. Актриса пожаловалась, что в отеле слишком вкусно готовят, а у нее совсем нет силы воли. «Уже предвкушаю, как буду застегивать молнии на костюмах», — смеется артистка.

Впрочем, судя по тому, как Александра выглядит в купальнике, она все же преувеличивает масштаб катастрофы. К тому же, у нее есть проверенный способ похудения: прогулка с ребенком. У Никифоровой подрастает очень активная дочка Аня, которая ни минуты не дает маме покоя. Актриса точно знает, что пару часов живого общения с детьми может заменить поход в тренажерный зал.

В сериале «Султан моего сердца», наполненном любовными интригами и шпионскими тайнами, Никифорова играет дочь русского посла, преподающую французский язык детям турецкого султана. Его воплотил на экране актер Али Эрсан Дуру. Актерам до сих пор приписывают романтическую связь.

«А где султан?», «Интересно, будет ли кто-нибудь разглядывать, какого размера следы на песке», — принялись писать фанаты сериала комменты к этому снимку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в другом популярном сериале — «Великолепный век» — не сидит без дела и стремится развивать свою актерскую карьеру. Она часто становится гостьей знаковых мероприятий, и Канны не стали исключением. На открытии фестиваля Мерьем появилась в полупрозрачном кружевном платье Maison Esthere Maryline, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Пикантный наряд обратил на себя внимание гостей фестиваля и, конечно, репортеров, встречавших звезд на красной дорожке.

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