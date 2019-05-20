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Наука и технологии

На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android: что об этом известно

8:32 20 мая 2019 381
На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android: что об этом известно
Инф. «ФАКТОВ»

Смартфоны Huawei потеряют доступ к обновлениям Android. Это произошло в связи с тем, что их производитель попал в черный список правительства США. Кроме того, на все свои новые устройства Huawei не сможет устанавливать программы, разработанные Google —в том числе онлайн-магазин Google Play.

Напомним, В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал очередной указ о введении чрезвычайного положения в стране, что было мотивировано уязвимостью американских телекоммуникационных сетей.

Указ содержал строгий запрет на использование компаниями Соединенных Штатов телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу «национальной безопасности, внешней политике и экономике страны», в том числе Huawei Technologies Co. Ltd., которую Вашингтон не раз обвинял в шпионаже.

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