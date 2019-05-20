- 18:36 Зеленский официально обратился к Парубию с просьбой созвать Раду
- 18:35 Наряды в стиле бохо: как носить и с чем сочетать
- 18:09 Машины плавают: появились новые видео потопа на Прикарпатье
- 18:04 Звезда украинских сериалов выходит замуж за российского актера
- 17:51 Опубликован указ Зеленского о роспуске Верховной Рады
- 17:46 Зеленского заподозрили в попытке объединить власть в одних руках: сделано важное заявление
- 17:33 Портнова вызвали на допрос в ГПУ
- 17:22 Дешевое платье, в котором пришла на "королевскую" свадьбу девушка брата Кейт Миддлтон, вызвало ажиотаж среди модниц
- 17:08 "Скандинавские авиалинии" возвращаются в Украину: названы сроки
- 16:36 Секретариат Энергосообщества ЕС констатировал усиление независимости НКРЭКУ за последний год
На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android: что об этом известно
Смартфоны Huawei потеряют доступ к обновлениям Android. Это произошло в связи с тем, что их производитель попал в черный список правительства США. Кроме того, на все свои новые устройства Huawei не сможет устанавливать программы, разработанные Google —в том числе онлайн-магазин Google Play.
Напомним, В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал очередной указ о введении чрезвычайного положения в стране, что было мотивировано уязвимостью американских телекоммуникационных сетей.
Указ содержал строгий запрет на использование компаниями Соединенных Штатов телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу «национальной безопасности, внешней политике и экономике страны», в том числе Huawei Technologies Co. Ltd., которую Вашингтон не раз обвинял в шпионаже.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...