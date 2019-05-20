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Легендарный Ален Делон получил в Каннах почетную награду (фото)
В воскресенье, 19 мая, в Каннах состоялась волнующая церемония награждения легендарного актера Алена Делона. Ему вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в знак признания личного вклада в развитие мирового кинематографа. 83-летний Делон не скрывал слез.
Церемония прошла в зале «Дебюсси» Дворца фестивалей. Ален поднялся на сцену в сопровождении своей дочери Анушки Делон. «Тяжело уходить, но сейчас я уже ухожу. Я хочу вам всем сказать спасибо и до свидания!» — сказал актер.
На церемонии присутствовали многие известные кинематографисты. Вечер завершился показом криминальной драмы «Мсье Кляйн» (1976 год), в которой Делон исполнил главную роль.
Далеко не все с восторгом отнеслись к идее вручения «Золотой пальмовой ветви» Алену. Активисты движения борьбы с сексуальными домогательствами в современном обществе подвергли резкой критике организаторов Каннского международного кинофестиваля за такое решение. В частности актриса Кароль Рафаэлла Дэвис, которая является одним из лидеров неформального движения #MeToo во Франии, заявила, что на протяжении всей своей карьеры Делон многократно демонстрировал неуважительное отношение к женщинам. И хотя сам актер никогда не обвинялся в сексуальных домогательствах, осенью 2018 года он яростно вступился за своего сына Ален-Фабьена, уличенного в домашнем насилии.
Дэвис привела печальную статистику. По ее словам, только в 2019 году во Франции 51 женщина была убита своим партнером. «А мы сегодня награждаем человека, который оправдывает и защищает такое жестокое поведение!» — подчеркнула активистка.
Непосредственно на красной дорожке перед Дворцом фестивалей произошел следующий инцидент. 28-летняя актриса Сенд Ван Рой появлась там в платье, открывавшем взорам ее спину, на которой была сделана временная татуировка с символом движения #MeToo и надписью «Остановите насилие в отношении женщин».
Сенд Ван Рой ровно год назад обвинила известного французского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Однако полицейское расследование не смогло найти доказательств его вины. Дело было закрыто. Тем не менее, Сенд Ван Рой продолжает настаивать на своей версии.
Оргкомитет Каннского кинофестиваля сделал официальное заявление в связи с критикой в свой адрес. В нем подчеркивается, что Ален Делон является частью истории Канн, одним из самых ярких представителей французского кинематографа. Именно поэтому его награждают «Золотой пальмовой ветвью». Фильмы с его участием вошли в золотой фонд мирового кино. Это «На ярком солнце», «Леопард», «Рокко и его братья», «Самурай», «Бассейн», «Двое в городе» и многие другие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля, а также о том какие фильмы участвуют в его основной конкурсной программе.
Фото Getty Images
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..