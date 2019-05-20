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Украинская красавица победила на самом престижном фитнес-турнире в мире (фото)
31-летняя Оксана Оробец из Черкасс победила на турнире Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro — самых престижных соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу в мире, которые проходили в Йоханнесбурге (ЮАР).
Украинская спортсменка не оставила шансов своим конкуренткам, продемонстрировав идеальную фигуру и отличную физическую форму.
Добавим, что в ноябре 2018-го Оробец стала чемпионкой мира на соревнованиях, которые впервые проводились среди профессионалов Elite IFBB в женских категориях с суммарным призовым фондом 100 000 $.
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Кроме Оробец, также золотые медали на соревнованиях завоевали еще двое украинцев. В категории «пляжный бодибилдинг» победил Дмитрий Горобец, а в категории «классический пляжный бодибилдинг» не оказалось равных Сергею Данильцу.
Отметим, что на турнире произошел казус с Арнольдом Шварценеггером — на легендарного актера и политика, прилетевшего в ЮАР для участия в официальных мероприятиях по случаях открытия фестиваля Arnold Sports Africa, было совершено нападение, когда «Железный Арни» общался с фанатами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка выиграла десятидневный марафон в США.
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