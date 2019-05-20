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В России заговорили о выдаче паспортов РФ жителям Приднестровья
В Госдуме России рассматривают возможность начала выдачи паспортов РФ жителям Приднестровья, которые де-юре являются гражданами Молдовы. Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук.
По его словам, окончательное решение по этому поводу в Москве примут в ближайшее время.
Депутат пояснил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов негражданам России, вносились именно в ответ на предложения от граждан Приднестровья, для которых якобы вопрос о российском гражданстве является одним из приоритетных.
Как сообщали «ФАКТЫ», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, на что гневно отреагировали в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!