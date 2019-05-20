Устал изображать успех: директор умирающего завода в Донецке покончил с собой со второй попытки

Происшествия

В оккупированном Донецке покончил жизнь самоубийством директор «государственного предприятия» ЮМЗ (Юзовский металлургический завод) Александр Петрушечкин. Сообщение об этом появилось на канале «КараулЪ» в соцсети Telegram, который, как явствует из контента канала, ведет донецкий коллаборант, скрывающийся от нынешнего оккупационного «правительства» ОРДО, Евгений Тинянский.

По данным канала, Петрушечкин застрелился 18 мая из пистолета своего охранника. В предсмертной записке просил никого в его смерти не винить.

Александр Петрушечкин

«Очевидно, что нервозность и неопределенность в производственной сфере региона стали определенной каплей в сосуде терпения Петрушечкина, но вряд ли последней и определяющей, чтобы заставить решиться на такой шаг», — считает автор сообщения.

Однако собственные источники «ФАКТОВ» в производственной сфере оккупированного города настаивают на том, что как раз отсутствие перспектив у предприятия, которым руководил Петрушечкин, и стало весомым аргументом в пользу такого решения.

Несмотря на невыплаты значительно уменьшившихся зарплат на всех трех предприятиях, расположенных на территории бывшего Донецкого металлургического завода (ДМЗ), главари боевиков и российские хозяева требовали от руководителей этих предприятий изображать успех. То на заводе торжественно запускали домну, то открывали электросталеплавильный цех. Но на самом деле все вновь «открытое» работало недолго.

«Сырье из России перестало поступать на все эти три завода, которые ранее были единым заводом — ДМЗ. Домна на ДМЗ не работала уже около месяца, не работает и сейчас. ЮМЗ — часть бывшего электросталеплавильного цеха не работает. Именно причине того, что Россия прекратила поставку сырья. Вероятно, подсчитали и решили, что хватит поддерживать дыхание на заводе, который производит ненужную России металлопродукцию. Зарплаты на ЮМЗ давно уменьшились вдвое даже в сравнении с предприятиями — его соседями по территории. Перспектив больше нет. А это новые тысяча или пару тысяч безработных», — сообщил «ФАКТАМ» источник, мониторящий ситуацию на указанном предприятии.

«Это была вторая попытка директора уйти из жизни. (Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Петрушечкин пытался себя зарезать. — Авт.). Я думаю, что это именно так, и никак иначе. Никто на Петрушечкина не нападал. Потому что как только предприятие остановится совсем, а к этому все идет, то он не будет нужен никому. Думаю, Петрушечкин устал изображать успех, как это делают многие руководители предприятий в Донецке, переживающих сейчас не лучшие времена. А от производственников у нас (собеседник живет и работает в ОРДО. - Авт.) постоянно требуют изображать успех. Грозят «расследованиями», «подвалами». Вызовы руководителей любого звена на беседы в «МГБ», «генпрокуратуру ДНР» и «Минсдох ДНР» в Донецке — обычное дело. Ходил на «беседы» и Петрушечкин.

А дальше вопрос только в том, есть ли у руководителя, который руководит умирающим предприятием, куда бежать и «на что» (на какие деньги. — Авт.). Вот у Тинянского, который сначала ушел в Алчевск (ОРЛО), а затем в Крым, явно было «на что», и он знал, чем он там будет заниматься. А у Петрушечкина «запасного аэродрома» явно не было.

Или бежать ему не давали. Слышал, что на него хотели повесить все «расхождения» в бухгалтерии за последние годы, все недостачи. Хотя это смешно. На заводе себе в карман сейчас ничего не отсыплешь. Ничего «налево» не продашь: хоть бы вообще кто-то что-то заказал, чтобы был смысл производить продукцию", — сообщил «ФАКТАМ» источник, близкий к «руководству» ОРДО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве в Донецке Евгения Алипова — сына бывшего замминистра ЖКХ Украины Александра Алипова, сейчас работающего на террористов «ДНР».

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