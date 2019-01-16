В Донецке подрезали директора металлургического завода

Украина

О ЧП, случившемся 15 января на Юзовском металлургическом заводе, сообщил в соцсетях апологет «русского мира» Евгений Тинянский.

Он написал, что драма произошла на территории завода в рабочее время. Новый директор предприятия (в этой должности он всего четыре месяца) Петрушечкин получил несколько ножевых ранений, его прооперировали и он сейчас в больнице.

«Полиции и врачам Петрушечкин говорит, что порезал себя сам. Значит, он знает, кто его резал и за что. И у него есть явные опасения и он решил, что лучше ему не распространяться. Я не берусь судить что это. То ли это проявления построенного бандитского паханата, то ли это ответка доведенных до отчаяния рабочих, которым до сих пор не погасили в полной мере задолженность по зарплате», — информирует автор.

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Что касается личности жертвы, Тинянский пишет, что Петрушечкин «как управленец крайне посредственный, если не сказать деструктивный. За четыре месяца провёл одну плавку и ту сделал на старых запасах сырья и графита, необходимого для процесса». «Известно, что недавно Петрушечкин ездил на ковер в Москву. Уже было понятно, что на должности он не засидится. Но вряд ли это повод делать себе харакири. Чай не самурай», — иронизирует он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свежие данные о зарплатах жителей оккупированного Донбасса свидетельствуют о тотальной нищете.

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