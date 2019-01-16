- 14:38 Жители Днепра украли мусорные баки, чтобы квасить капусту
- 14:22 Стало известно о подлых провокациях России в отношении пленных украинских моряков
- 14:21 Морозы усилятся: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшее время
- 14:20 Перед выборами Facebook ужесточает правила размещения политической рекламы в Украине
- 14:06 Нацбанк обнародовал список незаконных обменников в Украине
- 14:04 Рева рассказал, когда украинцы смогут получать субсидии наличными
- 14:03 Как в киевском Гидропарке 19 января отпразднуют Крещение
- 13:51 В ультрафиолетовом костюме за 3500 долларов и черных колготках: Кейт Миддлтон посетила Королевскую оперу
- 13:51 В UFC назвали пять лучших нокаутов в истории чемпионата
- 13:49 В России спрогнозировали, кого Путин может назначить своим преемником
В Донецке подрезали директора металлургического завода
О ЧП, случившемся 15 января на Юзовском металлургическом заводе, сообщил в соцсетях апологет «русского мира» Евгений Тинянский.
Он написал, что драма произошла на территории завода в рабочее время. Новый директор предприятия (в этой должности он всего четыре месяца) Петрушечкин получил несколько ножевых ранений, его прооперировали и он сейчас в больнице.
«Полиции и врачам Петрушечкин говорит, что порезал себя сам. Значит, он знает, кто его резал и за что. И у него есть явные опасения и он решил, что лучше ему не распространяться. Я не берусь судить что это. То ли это проявления построенного бандитского паханата, то ли это ответка доведенных до отчаяния рабочих, которым до сих пор не погасили в полной мере задолженность по зарплате», — информирует автор.
Читайте также: На оккупированном Донбассе вновь заговорили о признании Россией «ЛНР» и «ДНР»
Что касается личности жертвы, Тинянский пишет, что Петрушечкин «как управленец крайне посредственный, если не сказать деструктивный. За четыре месяца провёл одну плавку и ту сделал на старых запасах сырья и графита, необходимого для процесса». «Известно, что недавно Петрушечкин ездил на ковер в Москву. Уже было понятно, что на должности он не засидится. Но вряд ли это повод делать себе харакири. Чай не самурай», — иронизирует он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что свежие данные о зарплатах жителей оккупированного Донбасса свидетельствуют о тотальной нищете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 2 м/с С
Давление: 736 мм