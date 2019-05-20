Происшествия

Масштабный пожар на свалке под Николаевом не могут потушить второй день (фото)

В воскресенье, 19 мая, свалка твердых бытовых отходов возле города Вознесенск Николаевской области загоралась дважды. Сначала около 9:30 на «101» поступил сигнал о возгорании сухой травы и мусора на этой открытой территории. В 12:40 сотрудники ГСЧС Украины в Николаевской области доложили о ликвидации пожара на площади 4 гектара.

Однако в этот же день, в 23:54, о пожаре на том же полигоне твердых отходов, который обслуживает коммунальное предприятия «СОМ», сообщили жители расположенного рядом села Таборовка Вознесенского района. На место снова были направлены пожарные, которые борются с огнем до сих пор. Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожар приобрел значительные размеры из-за отсутствия в ночное время тяжелой техники, которая была предоставлена только утром 20 мая. Всего к тушению в настоящее время привлечено 6 единиц техники: 2 бульдозера, 2 трактора, водовозка и пожарный автомобиль ГСЧС.

Отмечается, что за последние два года возгорания случались здесь неоднократно, но балансодержатель (КП «СОМ») и исполнительный комитет Вознесенской горсовета не приняли необходимые меры для обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объекте. Территория свалки не огорожена. Поэтому прохожие имеют к ней свободный доступ. Кроме того, нет противопожарного водоснабжения, первичных средства пожаротушения, не соблюдается регламент захоронения отходов. Вероятные причины пожара — поджог или неосторожное обращение с огнем. На свалке частые «гости» люди без определенного места жительства и неимущие жители села.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области под завалами мусора погиб ребенок.

«ФАКТЫ» также писали о масштабном пожаре в Житомире. 19 мая там вспыхнула цистерна с топливом на АЗС. В результате инцидента есть пострадавшие.

В тот же день в Одессе произошел пожар на складе, расположенном на территории бывшей воинской части.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter