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Кинообзор

«Аладдин» с Уиллом Смитом и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат выходят семь новых фильмов, в том числе голливудская приключенческая комедия «Аладдин». Поклонники Джона Траволты и Моргана Фримена впервые увидят своих кумиров вместе в триллере «Ядовитая роза». Джонни Депп снялся в главной роли в комедии «Ричард говорит «Прощай». Любителей европейского кинематографа могут заинтересовать австрийская историческая драма «Анджело» и итальянская мелодрама «Сделано в Италии». Самым маленьким зрителям предлагается норвежский мультфильм «Веселая ферма».

«Аладдин»

(0+, США, Walt Disney, приключения, комедия)

«Аладдин» безусловно является премьерой недели не только в Украине, но и во всем мире. Студия Walt Disney продолжает свой проект превращения классических мультфильмов, любимых зрителями нескольких поколений, в полнометражные игровые киноленты. Начало этому было с успехом положено в 2016 году, когда Джон Фавро («Железный человек») снял фильм «Книга джунглей» по мотивам одноименного мультфильма 1967 года. Бюджет картины составил 177 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате — 966 миллионов долларов.

В 2017 году на экраны вышел мюзикл «Красавица и чудовище» режиссера Билла Кондона (две завершающие части саги «Сумерки»). Он был поставлен в точности по знаменитому мультфильму «Красавица и чудовище», снятому в 1991 году. Главные роли исполнили звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, известный по культовому сериалу «Аббатство Даунтон». Вложения студии в картину с учетом рекламной кампании составили 255 миллионов долларов, а сборы в мировом прокате с лихвой перекрыли эти затраты — 1 миллиард 264 миллиона долларов.

Руководство Walt Disney решило, что нашло золотую жилу. Был намечен список мультфильмов, которые подходят для продолжения проекта. В марте 2019 года культовый режиссер Тим Бертон представил игровую версию «Дамбо», мультфильма о летающем слоненке, снятом в 1941 году. Затраты составили 170 миллионов долларов. Кассовые сборы на данный момент — 344,9 миллиона долларов. В июле ожидается мировая премьера «Короля Льва» (оригинал вышел в 1994 году). Его снимал Фавро.

А сейчас зрителям предоставлена возможность увидеть игровую версию «Аладдина» — анимационная произвела фурор в 1992 году. Соавтором сценария и режиссером выступил Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола»). На роль Аладдина он пригласил канадского актера Мену Массуда (сериал «Джек Райан»). Принцессу Жасмин сыграла британская актриса Наоми Скотт («Могучие рейнджеры»). А вот роль Джинна Ричи доверил Уиллу Смиту («Люди в черном»).

После выхода официального трейлера «Аладдина» известного актера раскритиковали в пух и прах. Смит предложил подождать премьеры фильма, чтобы можно было оценить его работу объективно. Бюджет картины пока хранится в секрете. Еще одно важное замечание: в украинском прокате «Аладдин» идет без каких-либо возрастных ограничений, а вот в других странах они есть от шести до 12 лет.

«Веселая ферма»

(0+, Норвегия, Qvisten Animation, анимационный фильм для семейного просмотра)

Героиня этой музыкальной истории — корова Клара, мечтающая стать суперзвездой. Она живет в городе и понятия не имеет о деревенской жизни. Но однажды Клару приглашает в гости ее отец. Он живет на ферме, которую хочет заполучить жестокий богач. Клара решает помочь местным обитателям спасти ферму…

Мультфильм сняла Лизе Осволл, известная по двум своим предыдущим работам — «Элиас и морское чудовище» и «Элиас и королевская яхта». Песни к «Веселой ферме» записали известный норвежские исполнители Турадж Кешткар, Солвейг Хейло, Лиза Бруд, Филип Эмилио.

«Ричард говорит «Прощай»

(16+, США, Saban Capital Group, комедия, драма)

Преподаватель колледжа узнает, что смертельно болен. Врачи говорят, что жить ему осталось недолго. Профессор решает пуститься во все тяжкие. Он постоянно пьет, курит, ищет случайные сексуальные связи. Однако в какой-то момент начинает осознавать, что своим действиями причиняет боль окружающим.

Это второй фильм американского режиссера Уэйна Робертса, дебютировавшего в 2016 году с картиной «Кэти уезжает». Главную роль исполнил Джонни Депп («Убийство в Восточном экспрессе»). Картина получила хорошие отзывы критиков.

«Анджело»

(16+, Австрия — Люксембург, Novotny & Novotny, историческая драма)

Фильм снял известный австрийский кинематографист Маркус Шляйнцер. Это его вторая режиссерская работа. Первой была психологическая драма «Михаэль» о педофиле, похитившим мальчика.

Действие «Анджело» происходит в начале XVIII века. В Австрию привозят мальчика-раба из Африки. Ребенок привлекает внимание графини, проживающей в Вене. Аристократка дает ему образование и крестит в церкви. Анджело становится со временем талисманом императорского двора. Казалось бы, о чем еще может мечтать бывший раб? Но однажды он влюбляется в белую женщину…

Мировая премьера фильма состоялась осенью 2018 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Кроме того, его показывали на кинофестивалях в Лондоне и Сан-Себастьяне. Главные роли исполнили Макита Самба, Альба Рорвахер, Лукас Мико.

«Сделано в Италии»

(16+, Италия, Fandango, мелодрама)

Режиссер Лучано Лигабуэ снял этот фильм по мотивам собственного музыкального альбома. Герой его песен — простой итальянец, который мечтает вырваться хотя бы ненадолго из серых будней. Герой фильма — 50-летний житель небольшого городка, который никогда никуда не ездил. Все, что он видел — это ежедневная работа на местном мясокомбинате. Но однажды он решается на авантюру — отправляется с друзьями в Рим. Большой город мгновенно окунает его с головой в водоворот веселых и не очень событий.

Фильм был отмечен несколькими кинопремиями в Италии. Главную роль исполнили Стефано Аккорси (сериал «Молодой папа») и польская актриса Кася Смутняк («Сильвио и другие» или «Лоро»). В итальянском прокате картина собрала почти 2 миллиона долларов.

«Ядовитая роза»

(16+, США — Италия, Lionsgate, триллер)

Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Сальваторе. Он же выступил как соавтор сценария и продюсер картины. Снял ее американский режиссер Джордж Галло («Новый парень моей мамы»).

Джон Траволта («Кодекс Готти») играет бывшего футболиста, который стал неплохим частным детективом. Свободное время он проводит за выпивкой и азартными играми. Однажды ему предлагают новое дело — найти пропавшего человека. Обычное расследование неожиданно выводит его на серию нераскрытых жестоких убийств…

Вместе с Траволтой в фильме снялись другие известные актеры — обладатель премии «Оскар» Морган Фримен («Малышка на миллион»), Брендан Фрейзер («Мумия»), Фамке Янссен («Люди Икс»).

«Брайтбьорн»

(16+, США, Sony Pictures, фильм ужасов, бюджет — 7 миллионов долларов)

Супруги Браер много лет мечтали о ребенке, но у них ничего не получалось. Врачи были бессильны им помочь. Тогда они обратились к богам и космосу. И однажды на Землю прилетело нечто, похожее на космический корабль. Внутри супруги нашли малыша, завернутого в красное покрывало. Они сочли это даром некой высшей силы и растили мальчика как родного…

Фильм является режиссерским дебютом Дэвида Яровески. Главные роли исполнили звезда Голливуда Элизабет Бэнкс («Голодные игры»), Дэвид Денман («Могучие рейнджеры») и дебютант Джексон Данн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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