Политика

В Украине оценили шансы Гройсмана попасть в Раду со своей партией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление об отставке, не сможет попасть в новый парламент со своей партией. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

По словам эксперта, винницкая партия Гройсмана создавалась под местные выборы, на уровне Винницкой области.

Учитывая, что выборы в Раду буду досрочными, партия Гройсмана, скорее всего, не сможет сейчас набрать достаточное количество голосов для того, чтобы преодолеть проходной барьер.

Такое же положение, по мнению Бекешкиной, и у «Удара» Кличко.

«Думаю, что в случае досрочных выборов он не успеет набрать необходимое количество голосов», — сказала социолог.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о намерении досрочно распустить Раду на церемонии инаугурации. В ЦИК по этому поводу выступили с заявлением.



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