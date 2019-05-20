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Дело о волонтерской палатке в Харькове: Кернес снова проиграл в суде
Харьковский административный суд 20 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной городским советом Харькова на решение суда первой инстанции касательно запрета использования палатки на площади Свободы, сообщает Громадське.
Как писали «ФАКТЫ», 17 мая Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным.
Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что обустроит свою депутатскую приемную в палатке для сбора помощи ВСУ на площади Свободы в Харькове.
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