В Киеве накрыли фирму, кинувшую заробитчан на полмиллиона гривен (фото)

Происшествия

Национальная полиция Киева вместе со столичной прокуратурой разоблачила преступную группировку, которая под видом трудоустройства в странах Европы обманула граждан на 500 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Прекращена деятельность преступной группировки, участники которой мошенническим путем завладели денежными средствами граждан под предлогом трудоустройства в странах Европы», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что организовали указанную противоправную деятельность 5 жителей города Киева, а сама деятельность происходила на территории Днепровского и Соломенского районов Киева.

Так, с марта 2018 указанные лица начали предлагать гражданам услуги по трудоустройству в странах скандинавского региона. Однако после получения авансового платежа никаких действий, направленных на реальное трудоустройство, не совершали, а через месяц прекращали работу и переезжали в другой офис, где отрабатывали мошенническую схему заново.

На данный момент в уголовном производстве признаны потерпевшими 55 граждан. Сумма причиненного им вреда составляет более 500 тысяч гривен.

Кроме того, во время проведения следственных действий в очередном «офисе» злоумышленников правоохранители предупредили завладение денежными средствами еще трех потенциальных пострадавших.

В настоящее время 5 человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится уведомление о подозрении по ч.4 ст. 190 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Органами следствия принимаются меры, направленные на установление всех пострадавших от противоправных действий мошенников.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Донецкой области задержали мошенника, который обманным путем завладел средствами, собранными для лечения больной девушки.

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